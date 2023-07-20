【致肥陷阱】港男每逢周末北上遊一個月重5磅　營養師教兩招揀飲擇食秘笈

▲ 深圳美食又多又便宜，外遊必須注意如何選擇美食，以免增磅。（iStock圖片）

上星期，客人Kelvin回來覆磅，短短一個月沒見面，他便重了五磅。細看他的飲食記錄後，發現這個月他一到周末便到深圳遊玩兼歎美食。Kelvin得悉磅數升幅後，便開始抱怨道︰「都怪我老婆！每逢周未就嚷着北上，說深圳美食又多又便宜；結果上月北上三次後，我倆都發福了不少！」

深圳外遊吃喝小貼士

我回應︰「香港人工作繁忙壓力大，周末當然想好好放鬆下，亦可以理解。深圳離香港近，確實是個不錯的出走目的地。但內地飲食文化偏濃味和油膩，沒有注意飲食的話，的確會增磅不少。」

Kelvin惶恐地說︰「那麼我辛辛苦苦減走的脂肪，豈不是會很快反彈？有深圳外遊小貼士嗎？」

兩大飲食要點要注意

「當然有！」我當即給他列出兩大北上飲食要點：

1.奉行『六成肥膩、四成清淡』的原則，即每餐的高脂高熱量食物只佔六成就好，其餘則選擇較為低脂低卡菜式。例如到中菜館晚飯時，點咕嚕肉、燒乳鴿和黃金蝦的同時，亦可配搭豉油雞、上湯浸菜和白飯。

2.可多選擇較為健康的菜式。蒸氣海鮮配上粥底、潮汕牛肉火鍋、椰子雞等都是較為健康。但當然要留意牛肉火鍋盡量選較低脂的牛肉部位，包括︰ 牛嫩肉、吊龍伴、黃喉、牛肚、牛栢葉等。而椰子雞則盡量避免飲湯，多選低脂新鮮蛋白質，如雞肉和海鮮。而且小心鍋中的蔬菜，會吸盡湯中的油脂，因此不要以為多吃蔬菜少吃肉類就不會致肥。

一邊教他如何配搭美食的同時，我亦在細閱Kelvin的飲食日記，發現他在港時亦美食不斷。我提醒他︰「外遊以外的飲食則要好好控制，要把握在港的時候將周末到深圳儲下來的脂肪減掉。因此，蛋撻、牛角包和珍珠奶茶就要犧牲一下了；同時，亦要多加運動來燃燒脂肪。」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）