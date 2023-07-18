【末代通識科】4%末屆通識考生奪星　歷年試後檢討學校給予通識科高度評價

▲ 末屆通識科有近1成日校考生達5級或以上成績。（資料圖片）

推行14年的高中通識科隨著今屆文憑試（DSE）結束，正式走進歷史，下屆文憑試起被公民與社會發展科取代，公民科評級只分為「達標」及「不達標」，考生再無機會在新科奪星。文憑試明日（19日）放榜在即，考試及評核局今日公布，逾4萬名末屆通識科考生之中，近1成日校考生考獲5級或以上成績，近4%奪星，屬4個核心科目之中，奪高分比率最低的一科，並指歷年通識科試後檢討，均接獲學校高度評價，認為考核內容能夠符合及配合科目精神。

自2009年新高中推行至今，通識科已列入4個核心科目之一，自2012年首屆文憑試以來，過去12屆考試均設有1至5*的7級評分。考評局今日公布，今年共有43,160人應考最後一屆通識科，涉及40,524名日校考生，當中90.4%考獲2級或以上的入讀八大成績門檻，9.6%更考獲5級或以上，相比中英文及數學必修部分介乎10.3%至14.4%，比率最低，有3.8%奪5*，以及0.9%奪得最高的5**級別，全部低於其他核心科。

最後一屆通識科試題未有出現國安法或其他政治敏感題目，考評局評核發展主管蔡筱坤表示，末屆通識科出題並無迴避特定議題，強調是根據正常工序，按照通識科課程及評核指引出題，檢視每年試題涵蓋課程內容，以及學生作答能力。

記者會上，考評局代表多次被邀請回顧歷年來通識科推行，蔡筱坤稱，她本人對於通識科多年來並無特別深刻印象試題，將會交給科目委員會的專家進行回顧。她亦指，考評局每年都會進行試後檢討，形容歷屆文憑試收集整體學校回饋，對於當年通識科考試是否符合課程目標及評核大綱目標方面，學校均給予高度評價，認為考核內容能夠符合及配合科目精神。

至於明年轉為公民科的準備工作正在進行，考評局已於2021年7月於網上公開公民科樣本試卷，並於去年3月擬定科目評級描述的暫定稿，而新一屆文憑試擬題工作已經展開，閱卷員人手在約11月開始招募，相信由通識科轉教公民科的教師師都會應徵閱卷員。

▲ 考評局評核發展主管蔡筱坤表示，末屆通識科出題並無迴避特定議題。（黃建輝攝）

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記者：馮琪雅