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【慢病共治計劃】醫務衞生局：曾留院並接受檢查長者非計劃篩查對象　社協關注市民會否被拒參與計劃

社會 18:09 2023/07/18

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(資料圖片)(梁偉榮攝)

「慢性疾病共同治理計劃」今年第四季推出，社區組織協會近日接受傳媒訪問，指有長者反映因突發性血壓高曾經兩度入院，醫生作跟進後血壓恢復正常，毋須長期服藥覆診，不過長者因篩查收費120元，選擇未必參與慢病計劃。

社協表示，該長者服用醫生處方藥物後血壓回覆正常，但醫生並沒有確診她患有高血壓，亦沒有安排任何覆診，未能持續監察其血壓水平，其健康狀況屬高風險。社協指，應該透過參與「先導計劃」，以篩查確認血壓狀況並持續跟進。

醫務衞生局昨日主動澄清，涉及的個案已有相關高血壓病歷，兩度住院期間理應已接受適當檢查，故並非共同治理計劃的篩查對象。醫衞局重申，公營醫療系統會繼續作為基層市民特別是弱勢社群的基本安全網。有經濟困難的人士可以繼續在醫管局及衞生署等組成的公營醫療系統獲得安全網的保障。

社協則表示，關注其他與該居民情況相近的市民，會否同樣在健康風險及未有任何醫療照顧下，被拒參與「先導計劃」。社協重申，政府銳意發展基層醫療健康，理應確保市民不因缺乏經濟能力而未能獲得相關服務，以維持及改善健康狀況，促請減低基層市民參與「先導計劃」的經濟障礙，並設立篩查收費豁免機制。

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