【香港小姐2023】公佈港姐泳照+三圍數字 「巨胸蔡思貝」郭珮文胡睿涵成兩大咪神【多圖】
港姐泳裝環節向來最受注目！而16位《2023香港小姐競選》候選佳麗正於越南峴港及會安拍攝外景，日前大會於酒店為佳麗們拍攝泳衣照，眾佳麗身材自然成焦點，當中「腰后」與三位「咪神」頓成焦點。
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佳麗首度齊三點式登場
16位佳麗包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）拍攝泳裝照。
眾佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。
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陳怡名成「蛇腰」之冠
今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，並有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然及5號梁倩淇，王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌。
無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉全程直擊，梁倩淇接受訪問時笑指可能與太瘦有關：「其實我冇乜特別練，自然地有，可能同太瘦有關。」望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了2kg，並透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。
至於「蛇腰」之最、14號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
胡睿涵上圍勁過郭珮文
至於2號黃泳嘉、10號陳霈錤、12號梁晶晶、15號莊子璇及16號郭珮文腰圍亦僅得23吋。陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」
另外，3位佳麗堪稱「咪神」，包括擁有36吋上圍的6號胡睿涵、35吋上圍的16號郭珮文及34吋上圍的9號潘明璇。而大熱門莊子璇因為過往在個人IG發放的生活照片都相對穿得密實沒騷本錢，但原來其身材亦都頗出眾。
而繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」
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|編號
|姓名
|年齡
(計至8月27日)
|身高(厘米)
|體重(公斤)
|身段(吋)
|1
|吳詠婷
(Anna Ng)
|19
|172.5
|60
|33, 24½, 36½
|2
|黃泳嘉
(Jessica Wong)
|22
|169
|48.5
|33, 23, 34½
|3
|鄧凱文
(Eris Tang)
|23
|166
|47
|33, 24, 34
|4
|王怡然
(Lynn Wang)
|21
|164
|42.5
|32, 22, 33
|5
|梁倩淇
(Debbie Leung)
|24
|160
|43
|32, 22, 33
|6
|胡睿涵
(Hanna Hu)
|18
|175.5
|57.5
|36, 25½, 36½
|7
|毛志琛
(Viktoria Mo)
|27
|172.5
|53.5
|32½, 23½, 35½
|8
|姜依宁
(Jenny Jiang)
|23
|175
|51.5
|32, 24, 36
|9
|潘明璇
(Michelle Poa)
|24
|165
|49.5
|34, 22½, 34
|10
|陳霈錤
(Hera Chan)
|25
|166
|50.4
|32, 23, 34½
|12
|梁晶晶
(Nicole Leung)
|25
|162.5
|44
|32, 23, 33
|13
|陳曉彤
(Cindy Chan)
|26
|166
|50.7
|33, 23½, 35½
|14
|陳怡名
(Zora Chen)
|26
|162.5
|43.5
|32, 21½, 33½
|15
|莊子璇
(Hilary Chong)
|21
|168.5
|51.6
|33, 23, 35
|16
|郭珮文
(Juliana Kwok)
|22
|168
|54
|35, 23, 36
|17
|王敏慈
(Lovelle Wang)
|21
|169
|48.5
|33, 22½, 34
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撰文 : TOPick柴犬出動