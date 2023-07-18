【香港小姐2023】公佈港姐泳照+三圍數字 　 「巨胸蔡思貝」郭珮文胡睿涵成兩大咪神【多圖】

▲ 16位港姐佳麗齊以泳裝上陣。

港姐泳裝環節向來最受注目！而16位《2023香港小姐競選》候選佳麗正於越南峴港及會安拍攝外景，日前大會於酒店為佳麗們拍攝泳衣照，眾佳麗身材自然成焦點，當中「腰后」與三位「咪神」頓成焦點。

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佳麗首度齊三點式登場

16位佳麗包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle）拍攝泳裝照。

眾佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。

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陳怡名成「蛇腰」之冠

今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，並有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然及5號梁倩淇，王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌。

無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉全程直擊，梁倩淇接受訪問時笑指可能與太瘦有關：「其實我冇乜特別練，自然地有，可能同太瘦有關。」望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了2kg，並透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。

至於「蛇腰」之最、14號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」

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胡睿涵上圍勁過郭珮文

至於2號黃泳嘉、10號陳霈錤、12號梁晶晶、15號莊子璇及16號郭珮文腰圍亦僅得23吋。陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」

另外，3位佳麗堪稱「咪神」，包括擁有36吋上圍的6號胡睿涵、35吋上圍的16號郭珮文及34吋上圍的9號潘明璇。而大熱門莊子璇因為過往在個人IG發放的生活照片都相對穿得密實沒騷本錢，但原來其身材亦都頗出眾。

而繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」

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編號 姓名 年齡

(計至8月27日) 身高(厘米) 體重(公斤) 身段(吋) 1 吳詠婷

(Anna Ng) 19 172.5 60 33, 24½, 36½ 2 黃泳嘉

(Jessica Wong) 22 169 48.5 33, 23, 34½ 3 鄧凱文

(Eris Tang) 23 166 47 33, 24, 34 4 王怡然

(Lynn Wang) 21 164 42.5 32, 22, 33 5 梁倩淇

(Debbie Leung) 24 160 43 32, 22, 33 6 胡睿涵

(Hanna Hu) 18 175.5 57.5 36, 25½, 36½ 7 毛志琛

(Viktoria Mo) 27 172.5 53.5 32½, 23½, 35½ 8 姜依宁

(Jenny Jiang) 23 175 51.5 32, 24, 36 9 潘明璇

(Michelle Poa) 24 165 49.5 34, 22½, 34 10 陳霈錤

(Hera Chan) 25 166 50.4 32, 23, 34½ 12 梁晶晶

(Nicole Leung) 25 162.5 44 32, 23, 33 13 陳曉彤

(Cindy Chan) 26 166 50.7 33, 23½, 35½ 14 陳怡名

(Zora Chen) 26 162.5 43.5 32, 21½, 33½ 15 莊子璇

(Hilary Chong) 21 168.5 51.6 33, 23, 35 16 郭珮文

(Juliana Kwok) 22 168 54 35, 23, 36 17 王敏慈

(Lovelle Wang) 21 169 48.5 33, 22½, 34

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