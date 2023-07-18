【新航線優惠】大灣區航空7.18首航 飛胡志明市來回連稅$1300元起
休閒消費 18:16 2023/07/18
踏入暑假旅遊旺季，大灣區航空飛胡志明市的新航線今（18日）正式首航。新航線每周提供2班航次，逢星期二及星期五，來回機票連稅1300元起，包一件7公斤手提行李及一件10至20公斤寄艙行李（價格以官網為準）。
最新影片推介
大灣區航空在登機櫃位向首航乘客派發紀念品及合照。首班航班HB661有近100名乘客，載客率近六成。航班原定晚上7時起飛，預料當地時間晚上8時45分抵達，但由於天氣不穩，延誤約半小時出發。
新航線現時每周2天提供往返香港及胡志明市的航班，去程、回程均為夜機。去程航班晚上7時出發，當地時間晚上8時45分抵達；回程航班晚上9時45分於胡志明市出發，凌晨1時30分抵港。
大灣區航空目前提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪 及胡志明市的航班服務。
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm