【新航線優惠】大灣區航空7.18首航　飛胡志明市來回連稅$1300元起

踏入暑假旅遊旺季，大灣區航空飛胡志明市的新航線今（18日）正式首航。新航線每周提供2班航次，逢星期二及星期五，來回機票連稅1300元起，包一件7公斤手提行李及一件10至20公斤寄艙行李（價格以官網為準）。

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大灣區航空在登機櫃位向首航乘客派發紀念品及合照。首班航班HB661有近100名乘客，載客率近六成。航班原定晚上7時起飛，預料當地時間晚上8時45分抵達，但由於天氣不穩，延誤約半小時出發。

▲ 新航線每周提供2班航次，逢星期二及星期五，來回連稅1300元起，機票包一件7公斤手提行李及一件20公斤寄艙行李。

新航線現時每周2天提供往返香港及胡志明市的航班，去程、回程均為夜機。去程航班晚上7時出發，當地時間晚上8時45分抵達；回程航班晚上9時45分於胡志明市出發，凌晨1時30分抵港。

▲ 機組人員向首航乘客派發由皇玥贊助的蝴蝶酥及脆曲奇。

大灣區航空目前提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪 及胡志明市的航班服務。

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