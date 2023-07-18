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【着數優惠】利東街「夏日狂熱賞 」餐飲買一送一 憑音樂會入場碼換$100餐飲現金券

休閒消費 18:51 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

7、8月暑假期間，一家大細及一眾學生哥們當然要開懷地吃喝玩樂。灣仔利東街將推出「夏日狂熱賞」，為您帶來多間熱門餐飲商戶獨家買一送一、半價現金劵，以及$1 蛋撻等優惠，大家記得mark定日子搶購。此外，為響應旅發局一連五個周末於灣仔海濱舉行的「樂聚維港嘉年華」，利東街將免費送出HK$100餐飲現金券予「維港水上音樂會」參加者，讓您欣賞音樂會之餘，以最抵優惠飽嚐特色美食。

買一送一美食優惠

「夏日狂熱賞」為大家帶來多間熱門餐飲商戶獨家買一送一、半價現金劵，以及$1 蛋撻等優惠。

灣仔利東街已預備了一系列美食優惠，最吸睛優惠包括：The Baker & The Bottleman 外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇及軟雪糕買一送一、HK$88 Crêpe Delicious (Urban Café) 法式甜可麗餅買一送一、牛角 Buffet 60 分鐘午市定食B買一送一、蛋撻王 $1 蛋撻等，必定能令您滋味無窮。要盡享優惠，就要在7月21日起於指定商戶搶購，手快有手慢冇，數量有限，售完即止。

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而今個暑假由旅發局打造的「樂聚維港嘉年華」，將各地流行文化、體育、音樂及街頭藝術等多元化的娛樂共冶一爐、匯聚灣仔。來自亞洲各地歌手和音樂家們將會於一個嶄新的水上舞台上進行演出，大家欣賞音樂會之餘，更不容錯過灣仔利東街特意為一眾樂迷準備好的專屬餐飲禮遇。由2023年7月8日至8月6日期間一連五個周末，憑即日「樂聚維港嘉年華」維港水上音樂會入場二維碼，可到利東街客戶服務中心免費換領HK$100餐飲現金折扣券乙張，先到先得，送完即止！

《同「恒」同趣無限FUN》將展示由六位本地插畫家所繪製，以香港地標和本地特色為主題的巨型手機殼及裝置，讓大家盡情遊走打卡！

趁住暑假，利東街亦將7月8日至17日舉辦多項精彩活動，時間是每日下午12時至晚上8時，包括︰恒生銀行主辦的《同「恒」同趣無限FUN》，展示由本地插畫家以香港地標和特色為題所繪畫的放大版手機殼及巨型裝置；由道地主辦的「X-CHA極茶[極]致體驗館」，設有3米巨型X-CHA極茶、互動遊戲及講座。適合家人朋友周末玩樂打卡，一同玩轉暑假！

同場更設不同創意活動及限量版手機殼慈善義賣。

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