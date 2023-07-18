【覆核刑期】涉街頭「私了」律師3人判監　律政司申加刑獲批加刑至37至61個月

▲ 事務律師陳子遷(見圖)3年前於街頭被襲，3人今被加刑至37至61個月。資料圖片

事務律師陳子遷於2020年5月在銅鑼灣街頭，譴責示威者破壞店舖，遭大批人士「私了」受傷，其頭、耳及左手需縫針。其中3名涉案男子於區域法院承認暴動等罪，被判監19至34個月。律政司今(18日)就刑期向上訴庭提出覆核獲批，3人改判監禁37至61個月，上訴庭於半年內頒布書面判決。

申請人律政司司長，3名答辯人唐健帮（31歲，貨車司機）、譽韋崙（27歲）及鄭學洺（25 歲，無業），譽及鄭早前承認1項非法集結罪及1項有意圖傷人罪，唐原否認1項暴動及1項有意圖而傷人罪，被裁定表證成立後改為承認控罪，3人分別被判監34個月、25個月及19個月。

上訴庭聽取陳詞後，撤銷原審法官以3人均具良好品格及重犯機會低予以之扣減，3人改判監64個月、45個月及40個月，基於屬覆核申請，各獲減刑3個月，即改判監61個月、42個月及37個月。

律政司一方陳詞時指，3名答辯人與15人追打事主，兇殘地以雨傘襲擊其頭、頸及背部，又曾以大型金屬路牌施襲，事主被打至血流披面時，3人仍未停止攻擊

律政司一方續指，事主只是呼籲他人不要堵路及阻礙交通，結果須縫針及留院4天。律政司一方又指，3名答辯人的行為擊發其他人跟隨行事，而以雨傘遮掩施襲行為屬加刑因素，原審法官未有仔細考慮有關因素，亦沒有於判刑中反映。

控罪指，被告於2020年5月24日，在銅鑼灣禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，以及連同其他身份不詳的人，意圖使陳子遷身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

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記者：林育慧