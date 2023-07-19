【靚太廚房】孕期胡亂戒食澱粉質有礙寶寶發育 識揀識食控制血糖無懼妊娠糖尿病
糖尿病，相信大家都不陌生。而妊娠糖尿病，你又認識幾多呢? 今集《靚太廚房》有註冊營養師Vivian講解妊娠糖尿病的成因、影響及高危人士類別，亦會介紹健康營養食譜。關心準媽媽和BB健康的話，你必須睇，去片!
妊娠糖尿病是指懷孕期間出現的糖尿病，一般在孕期約4-9個月時發生。當身體無法把食物醣份轉為能量，過多的糖份便會積聚在血液，導致血糖上升，造成妊娠性糖尿。
如何被診斷患病?
一般而言，在懷孕第28週內，會進行妊娠糖尿病初步檢查。透過俗稱「飲糖水」的口服葡萄糖耐受測試 (Glucose Tolerance Test) ，評核身體對葡萄糖負荷反應。
孕婦需在於測試前8小時禁食，然後再分次量度血糖數值，空腹時一次，第二次於飲用糖水後。
根據美國糖尿病聯會指引，如孕婦空腹血糖>5.1 mmol/L或兩小時血糖>8.5 mmol/L，就會被診斷為患上妊娠糖尿病。（以75克口服葡萄糖耐量試驗為基準）
成因
- 懷孕期間，孕婦體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟未能提供足夠胰島素分泌。
- 懷孕期間，胎盤會分泌一種荷爾蒙抵抗胰島素，延長糖分留在血液內的時間，讓寶寶有更多時間吸收媽媽的糖分，所以有機會於孕期中出現胰島素抵抗。
5大妊娠糖尿病高危人士
- 孕婦有先天糖尿病家族史。
- 自身飲食習慣不良，食量多且油膩，加上缺乏運動
- 高齡產婦，特別35歲或以上
- 體重超重問題
- 過往曾患妊娠糖尿病
影響
若孕婦曾患上妊娠糖尿病，日後再次懷孕患病機會較高。對於BB而言，若血糖控制不當，除增加畸胎、難產、羊水過多、早產等風險之外，長大後亦有較高機會患上糖尿病及心血管疾病。
食譜推介-牛肉碎黄薑炒糙米飯
材料
|免治牛肉
|100克
|五穀米
|1碗
|迷你彩椒
|2個
|紫洋蔥
|1/3個
|橄欖油
|2茶匙
|雞蛋
|1隻
醃料
|生抽
|半湯匙
|糖
|1茶匙
|鹽
|少許
|胡椒粉
|少許
調味料
|黃薑粉
|1湯匙
|鹽
|少許
做法
點擊大圖了解做法
1) 牛肉碎用醃料醃15分鐘。
2) 彩椒及紫洋蔥清洗乾淨，切成小粒備用。
3) 燒熱鑊，加入1茶匙油，爆香洋蔥及肉碎並炒勻，盛起備用。
4) 加入油，下蛋液、糙米飯炒熟，依次序加入所有食材拌炒。
5) 加入薑黃粉及鹽調味即成。
食譜營養貼士
- 五穀米
由於五穀米升糖指數值低，加上纖維比白米高出3倍，所以大大提升飽腹感。另外，五穀米含較高維他命B、礦物質鎂及鐵，可維持額外營養需求，並有助舒緩媽媽緊張心情。
- 黃薑粉
含薑黃素，有抗氧化、抗炎及保護心血管功效。
- 彩椒
色彩鮮豔，能提高孕媽媽食慾。彩椒含維他命C及胡蘿蔔素，有助抗氧化、維持心血管及免疫力健康。
另外，胡蘿蔔素屬於脂溶性維他命，適量配搭健康油脂，如橄欖油更有助吸收營養。
- 免治牛肉碎
屬優質蛋白質，加上鐵質含量高，可幫助孕婦製造足夠紅血球供應自身及胎兒所需。
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責任編緝：張懿慧