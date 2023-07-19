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【靚太廚房】孕期胡亂戒食澱粉質有礙寶寶發育　識揀識食控制血糖無懼妊娠糖尿病

休閒消費 10:53 2023/07/19

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

註冊營養師Vivian為大家講解妊娠糖尿病知識及分享食譜。

糖尿病，相信大家都不陌生。而妊娠糖尿病，你又認識幾多呢? 今集《靚太廚房》有註冊營養師Vivian講解妊娠糖尿病的成因、影響及高危人士類別，亦會介紹健康營養食譜。關心準媽媽和BB健康的話，你必須睇，去片!

註冊營養師Vivian。(文子健攝)

妊娠糖尿病是指懷孕期間出現的糖尿病，一般在孕期約4-9個月時發生。當身體無法把食物醣份轉為能量，過多的糖份便會積聚在血液，導致血糖上升，造成妊娠性糖尿。

如何被診斷患病?

一般而言，在懷孕第28週內，會進行妊娠糖尿病初步檢查。透過俗稱「飲糖水」的口服葡萄糖耐受測試 (Glucose Tolerance Test) ，評核身體對葡萄糖負荷反應。

孕婦需在於測試前8小時禁食，然後再分次量度血糖數值，空腹時一次，第二次於飲用糖水後。

根據美國糖尿病聯會指引，如孕婦空腹血糖>5.1 mmol/L或兩小時血糖>8.5 mmol/L，就會被診斷為患上妊娠糖尿病。（以75克口服葡萄糖耐量試驗為基準）

成因

  • 懷孕期間，孕婦體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟未能提供足夠胰島素分泌。
  • 懷孕期間，胎盤會分泌一種荷爾蒙抵抗胰島素，延長糖分留在血液內的時間，讓寶寶有更多時間吸收媽媽的糖分，所以有機會於孕期中出現胰島素抵抗。

5大妊娠糖尿病高危人士

  • 孕婦有先天糖尿病家族史。
  • 自身飲食習慣不良，食量多且油膩，加上缺乏運動
  • 高齡產婦，特別35歲或以上
  • 體重超重問題
  • 過往曾患妊娠糖尿病

影響

若孕婦曾患上妊娠糖尿病，日後再次懷孕患病機會較高。對於BB而言，若血糖控制不當，除增加畸胎、難產、羊水過多、早產等風險之外，長大後亦有較高機會患上糖尿病及心血管疾病。

食譜推介-牛肉碎黄薑炒糙米飯

牛肉碎黄薑炒糙米飯。(文子健攝)

材料

免治牛肉100克
五穀米1碗
迷你彩椒2個
紫洋蔥1/3個
橄欖油2茶匙
雞蛋1隻

醃料

生抽半湯匙
1茶匙
少許
胡椒粉少許

調味料

黃薑粉1湯匙
少許

做法

點擊大圖了解做法

點擊圖片放大
+13
+12

1) 牛肉碎用醃料醃15分鐘。

2) 彩椒及紫洋蔥清洗乾淨，切成小粒備用。

3) 燒熱鑊，加入1茶匙油，爆香洋蔥及肉碎並炒勻，盛起備用。

4) 加入油，下蛋液、糙米飯炒熟，依次序加入所有食材拌炒。

5) 加入薑黃粉及鹽調味即成。

食譜營養貼士

  • 五穀米

由於五穀米升糖指數值低，加上纖維比白米高出3倍，所以大大提升飽腹感。另外，五穀米含較高維他命B、礦物質鎂及鐵，可維持額外營養需求，並有助舒緩媽媽緊張心情。

  • 黃薑粉

含薑黃素，有抗氧化、抗炎及保護心血管功效。

  • 彩椒

色彩鮮豔，能提高孕媽媽食慾。彩椒含維他命C及胡蘿蔔素，有助抗氧化、維持心血管及免疫力健康。

另外，胡蘿蔔素屬於脂溶性維他命，適量配搭健康油脂，如橄欖油更有助吸收營養。

  • 免治牛肉碎

屬優質蛋白質，加上鐵質含量高，可幫助孕婦製造足夠紅血球供應自身及胎兒所需。

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責任編緝：張懿慧

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