【輸入外勞】民建聯倡設跨境培訓基地確保外勞質素　聯合執法打擊非法中介

▲ 民建聯發表外勞培訓機制倡議書。（民建聯供圖）

建造業及運輸業輸入外勞計劃昨起接受申請。民建聯今日發表外勞培訓機制倡議書，建議設立外勞跨境培訓機構，確保外勞質素及適應香港職場，又促完善外勞監管制度。

民建聯立法會議員顏汶羽指出，目前本港輸入的外勞，主要由內地持牌勞務公司在內地招人，再透過本港中介公司轉介予僱主。然而，由於兩地法例對中介或勞務公司的要求、規例不同，加上規管部門較少溝通協調，容易出現中介與無良僱主合謀，以各種手法剋扣工資的情況。

顏汶羽續指，勞工處對外勞工作場所的巡查和調查力度有限，即便巡查約見外勞，外勞怕遭解僱，較少主動舉報。而無良僱主往往會表面上透過銀行發放符合規定的薪酬，但事後卻透過扣押員工銀行卡、派員陪同提取現金及收取額外雜費等方式收回現金，因此在搜證上存有一定困難。

根據「內地輸香港勞務經營公司名單」，內地共有14間勞務公司可輸出勞工到香港，當中5間公司企業注冊地址在廣東省。顏汶羽引述業界反映，由於過去每年輸港的勞務工人數只有數千名，現時只有少數公司經營輸港勞務活動與相關聯絡網絡。而國家商務部《對香港地區勞務合作管理辦法》指明，「經營公司原則上不得跨省（自治區、直轄市）招聘勞務人員」，換言之，若需要聘請廣東省內懂粵語的勞務工，只能依靠上述5間公司。

基於上述情況，顏汶羽建議，在勞工處職業介紹所事務科轄下設立「外勞事務專組」，加强中介監察與服務質素，增加營運透明度，主動監察聘用程序、手續及費用等問題，制定匿名舉報及突擊巡查制度，並主動向外勞宣傳教育，增强外勞的自我保障意識。顏汶羽又期望加強與內地協作，打擊無牌經營、主動調查與懲處借用牌照經營，推動聯合執法；建立資訊溝通機制，加强信息交流。

至於內地，顏汶羽建議增加勞務公司牌照，重點增加廣東省勞務公司數目。

另外，顏汶羽指出，外勞需時適應本港語言、工作文化、環境等，部分工種亦需要持有認可的牌照或證書。加上外勞普遍對自身權益了解不足，較易被剝削。

民建聯建議，由本地培訓機構，如VTC與內地院校，以香港標準在內地（例如廣東省、廣西省、福建省）建立跨境培訓基地，課程由香港當局監管與認證，內地勞務公司參與學員招募與配對，培訓費用由外勞僱主支付。

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責任編輯：趙居逸