【下周打風】各國預報模式料下周有熱帶氣旋移近珠江口　梁榮武：預測只供參考誤差可逾千公里

▲ (資料圖片)

泰利昨日遠離本港，天文台取消所有熱帶氣旋警告。不過一個低壓區目前集結在菲律賓以東附近，各國預報系統預訐低壓區將會發展成熱帶氣旋，進入南海北部並移近珠江口一帶。天文台署理高級科學主任郝孟騫於電台節目表示，該低壓區目前有一半機會令本港下周中期需要發出八號颱風訊號。

郝孟騫表示，預料屆時本港天氣不穩定。他又強調，不同電腦計算模式仍有一定分歧，天文台會密切監測該低壓區的發展。香港氣象學會發言人梁榮武接受訪問時表示，最先進電腦模式的定位誤差都可以達到20、30公里。因此電腦模式十日後的誤差可超過一千公里，誤差的範圍可以完全不入香港熱帶氣旋警告範圍之內，目前的預測只可用作參考。

他指，周一影響本港的泰利移動路徑和發展強度均較穩定，天文台對評估本港風力變化有較大信心，因此可盡早及以較確實的字眼通知市民「轉波」時間。他指，天文台日前與飛行服務隊合作，以定翼機在泰利的風眼上空放置「下投式探風儀」，郝孟騫指有關做法有助天文台獲取重要數據，了解泰利的風力結構及移動路徑。

郝孟騫亦表示，每個熱帶氣旋的預報難處都不一樣，例如附近會否有另一熱帶氣旋形成，產生「藤原效應」；而秋天的東北季候風亦影響颱風發展，會令熱帶氣旋路徑變得有較大不確定性，未必可以很早公布「轉波」時間。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋