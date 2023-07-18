溫拿新專輯《Farewell with Love》明天上架　出特刊回顧演藝旅途

▲ 溫拿樂隊

溫拿樂隊推出意義重大的全新專輯《Farewell with Love》，先在7月19日在各大數碼平台上架，而實體專輯將於7月21日正式發售。

基於這張專輯的意義重大，五虎表示：「今次特別想將我們的音樂悉心地呈現，因此大家都有很多不同的意見，想把每一首歌做到盡善盡美，精心炮製了接近5年。」

▲ 溫拿專輯封面

推出專輯《Farewell with Love》

溫拿睽違7年推出專輯《Farewell with Love》，譚詠麟（校長）分享其實早在四年半前已經到鍾鎮濤（B哥哥）家裏寫歌，但是因為疫情和配合温拿的演唱會，等到現在這個適合時機才推出這張專輯。

《Farewell with Love》收錄6首全新廣東作品，《由此至今》的《兄弟》情永在，《五個黑髪的少年》夾Band熱情不變，感激《身邊還有你》如《小青柑》般越覺香醇，現在一口氣送上6首《狂Loop的新歌》，讓樂迷大飽耳福。

▲ 溫拿特刊

出特刊記錄演藝之路

除為大家帶來音樂作品外，一本屬於溫拿的特刊會於今年書展面世。簡嘉明老師撰寫的《溫拿50》，從多角度回顧及記錄溫拿的演藝旅途，讓讀者看到他們成長的故事，也可透過文字了解5人的工作實況與閒暇生活面貌。

書中的多篇訪問，反映溫拿成員的心路歷程及業界不同人士對他們的看法。

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