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【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅

兒童健康 20:30 2023/07/18

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

陳倩揚今年推出第三本著作分享低醣飲食心得及餐單。

成為「修身KOL」的3孩靚媽陳倩揚，近日從加拿大返港宣傳其第三本新書，繼續推崇「飽住瘦」的健康減肥餐單。已移居加拿大一年的倩揚坦言，由香港到加國都沒有請外傭姐姐，每天親自為一家五口煮3餐兼湊小孩，僅餘時間就鑽研新菜式及製作新書。她以自身經歷鼓勵媽媽們，沒有外傭姐姐靠自己一樣可以照顧到家庭，同時可以keep fit做靚媽。

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陳倩揚今年推出的第三本著作全是減醣健康食譜，即奉行低碳低卡飲食去減肥keep fit。翻開今次的新書，見到新加入中英對照，倩揚稱今次終於回應了粉絲的訴求，當中包括外傭姐姐。她憶述一次偶遇印傭粉絲的經過︰「有個印尼姐姐講廣東話，佢話平日都有睇我直播（煮餸），但我講嘢好快又無字幕，佢唔係好聽得明。」

陳倩揚從加拿大返港宣傳新書。（任薏攝）

印傭粉絲與主人齊齊減肥

該名印傭粉絲更向倩揚報喜稱，自己跟著她的飲食方法成功減去10磅，還與女主人一齊減磅，倩揚聞言也非常感動。她最開心就是每次聽到粉絲報喜，

試過有一家大細同我講一共減咗110磅！仲有3、4個閨蜜加埋減咗100磅，仲影咗前後對比照俾我睇，真係感動到眼泛淚光。

已移居加拿大一年的倩揚表示，在香港早已沒有請工人姐姐，到加拿大亦然，多年來親力親為照顧丈夫陳浩然和3子女的日常3餐。除了幕前工作之外，她還要管理網上減肥群組，與世界各地的「谷友」互相分享減肥成果。在僅餘的時間，她就埋首籌備新書，內容的一字一句，甚至插圖和封面都由她一手包辦。

好多人都以為我有姐姐幫手，唔使做家務，佢就梗係做到減到啦，好多人覺得做幕前嘅人都係咁，但我想話俾佢哋聽，其實都唔係㗎，我係一直無請姐姐，同大家一樣有工作，都要照顧小朋友，所以我做得到，大家都可以做到。

陳倩揚獲從事科研教育的老公陳浩然撐場。（任薏攝）

盼身體健康長久陪伴孩子

倩揚非常珍惜自己成立的減肥群組，至今已超過15萬人，每年書展都有「谷友」到場支持，互相鼓勵繼續實行健康飲食keep fit。倩揚感慨自己即將踏入40歲，大仔陳羲廷轉眼12歲、二仔陳羲穎8歲、細女陳希桐5歲，她最大願望是與丈夫保持健康身體，可以陪伴孩子長久一點。

所以我哋係經營健康，係實行一個可持續嘅飲食方式，慢慢做。

這套「可持續健康飲食法」是她第三胎產後停餵母乳後開始鑽研，她當時欲尋找一套既舒服，又不影響體力，更不用與家人分開煮的減肥餐單，試行約30天後，她終發現低醣飲食幫助到自己落磅不反彈，更從沒有一天感到肚餓。

陳倩揚即席示範書中介紹的玉子燒和翠玉瓜麵等。（任薏攝）

入廚20年經驗結集成書

低醣飲食即盡量不吸收碳水化合物，粥粉麵飯是大忌。她笑言自小已跟媽媽入廚，從旁學煮家常菜，之後從網上消化了大量資訊兼看YouTube影片偷師，再改良成自己版本的低醣家常菜，「這三本書是我入廚20年累積的經驗。」

倩揚即席示範書中介紹的玉子燒和翠玉瓜麵，兩道菜不消半小時就搞掂，果然快靚正。她揚言自己「大把貨」，未來計劃再推出湯水譜、早餐食譜及小朋友食譜等，甚至推出餸包，而粉絲最期待她開設「低碳飲食餐廳」，揚言一定會幫襯，她稱若果找到租金相宜的舖位，也會考慮一下。

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記者︰林綺玲
場地︰睿私房菜

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