【死因研訊】抑鬱聾啞漢出院後墮樓亡死因庭裁定自殺　醫管局：會跟進死因庭建議

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患抑鬱症的58歲聾啞漢，2020年在葵涌醫院出院後翌日跳樓亡，死因庭經過5日研訊，5人陪審團今午（18日）裁定死者精神紊亂時自殺，並建議醫管局要求病人入院時提供已更新的緊急聯絡人方式及改良自殺風險評估表。

醫管局表示，已知悉死因裁判法庭的裁決，非常重視有關個案，會跟進死因庭的有關建議，包括所有病人每次入院時，必須提供最少一個緊急聯絡人作更新之用。同時，醫護人員在處理一些表格（如：自殺風險評估表）時，須填寫評估時間，方便跟進之用。

局方表示，自2020年起，葵涌醫院已建立識別有特殊溝通需要病人的機制，採取多項措施加強對有特殊溝通需要病人住院及出院時的支援。包括在病人評估表中加入傳譯服務的選項、鞏固和加強與有言語溝通困難或聽力障礙的病人使用書寫溝通方式的做法、按個別情況利用流動通訊設備與有言語溝通困難或聽力障礙的病人溝通、加強員工與有特殊需要病人溝通的培訓和教育等。

醫院管理局轄下的公立醫院和診所過去一直透過服務承辦商及司法機構政務處特約傳譯員，為有需要的病人安排免費手語傳譯服務。醫管局亦已為員工制訂安排傳譯服務程序的指引。如遇緊急情況，手語傳譯員平均於一小時內到達現場，亦可以視像方式提供服務。另外，需要覆診的病人亦可於預約覆診時一併預約手語傳譯服務，方便與醫護人員溝通。

為加強與病人溝通，醫管局已製作標準回應提示卡、疾病資料單張和病人同意書，當中包括常見疾病、治療程序及醫管局服務等資料，加強醫院員工與病人的溝通；公立醫院亦已印備及張貼海報，協助病人了解有關傳譯服務的安排。

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責任編輯：陳展棋











