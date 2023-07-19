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【DSE放榜2023】4名文憑試狀元來自3校　連續8屆出狀元名校斷纜

社會 07:59 2023/07/19

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DSE今日（19日）放榜，聖保羅男女獨攬2名應屆DSE狀元。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，今屆4名DSE狀元分別來自3間傳統名校，由聖保羅男女中學獨攬2名狀元、皇仁書院佔1名男狀元，德望學校相隔4年亦再誕1名女狀元。隨著今屆DSE狀元人數按年銳減一半，或創歷屆最低，多間「狀元搖籃」學校狀元人數清零，其中1間已連續8屆出產狀元的名牌女校今年也斷纜。

今屆4名狀元涉及2男2女，考獲7科5**佳績，包括2男1女，同時在數學延伸部分奪5**，成為應屆超級狀元。

其中1男1女出自直資聖保羅男女中學，成為今屆DSE大贏家，亦是該校自2020年以來再度出產狀元。另一名男狀元，來自官校皇仁書院，該校除了前年落空後，每年文憑試都有誕下狀元。

餘下1名女狀元，來自直資名校德望學校，該校曾分別於2013年及2018年出產過DSE狀元。

考評局秘書長魏向東在昨日記者會上，指應屆考生考獲5**總數多於去年，分布較平均，形容考生未能成為狀元是「爭啲啲運氣」。

多間名校生似乎就「欠些運氣」，包括去年有狀元的拔萃男書院及喇沙書院，甚至是自2015年已連續8屆文憑試出產狀元的拔萃女書院，今年提也斷纜。

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記者：TOPick港聞組

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