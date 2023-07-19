  • 28°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 08:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系「有條件取錄」條件

社會 08:05 2023/07/19

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張同學早前分享過獲牛津取錄的成功秘訣，在全球尖子慕名入讀的名校面試階段，全憑展現「自信、願意發問」。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，誕下4名DSE狀元，按年銳減一半，或創歷屆最低，同時誕下17名「榜眼」，在甲類科目考獲6科5** ，以及35名「探花」，在5科考獲5**，已獲英國名牌大學牛津大學「有條件取錄」、就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學中學部的應屆文憑試考生張鈞朝，成為其中1名「超級榜眼」。

張鈞朝透過學校表示，除了在中文科考獲第5級，在其餘6科考獲5**，並在數學延伸部部M2考獲5**佳績，榮登「超級榜眼」。

張同學在放榜前接受本報訪問，已表示有信心考獲4科5**佳績，如今「超額完成」，達到牛津大學物理系開出的1科5*及4科5取錄條件。

張同學早前分享過獲牛津取錄的成功秘訣，在全球尖子慕名入讀的名校面試階段，全憑展現「自信、願意發問」，當場不懂回答艱深的物理題，亦要放膽表達想法、向教授發問。詳情即看：【下一頁】

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

DSE 王錦輝中小學 中小學教育 英國 中學 牛津大學 香港浸會大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
13:23 2023/07/18
【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
13:05 2023/07/18
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
10:14 2023/07/18
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物