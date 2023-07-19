【DSE放榜2023】王錦輝中學張鈞朝成超級榜眼　超額達到牛津大學物理系取錄條件

▲ 張同學早前分享過獲牛津取錄的成功秘訣，在全球尖子慕名入讀的名校面試階段，全憑展現「自信、願意發問」。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，誕下4名DSE狀元，按年銳減一半，或創歷屆最低，同時誕下17名「榜眼」，在甲類科目考獲6科5** ，以及35名「探花」，在5科考獲5**，已獲英國名牌大學牛津大學「有條件取錄」、就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學中學部的應屆文憑試考生張鈞朝，成為其中1名「超級榜眼」。

張鈞朝透過學校表示，除了在中文科考獲第5級，在其餘6科考獲5**，並在數學延伸部部M2考獲5**佳績，榮登「超級榜眼」。

張同學在放榜前接受本報訪問，已表示有信心考獲4科5**佳績，如今「超額完成」，達到牛津大學物理系開出的1科5*及4科5取錄條件。

張同學早前分享過獲牛津取錄的成功秘訣，在全球尖子慕名入讀的名校面試階段，全憑展現「自信、願意發問」，當場不懂回答艱深的物理題，亦要放膽表達想法、向教授發問。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組