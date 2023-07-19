【DSE放榜】DSE放榜傳統名校4狀元出爐　德望女狀元考慮赴英或港大讀醫

▲ 德望學校誕生一名DSE女狀元。

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，今年共有4名考獲7科5**的DSE狀元，包括來自3間傳統名校的2男2女。其中德望學校繼2018年後，今年再誕生一名女狀元，歷年共出產3名DSE狀元。

來自德望學校的鄭苡晴（Eden）是成為今年女狀元，她立志從醫，早已獲英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）有條件取錄。現在成績遠超出她的預期，她正考慮是否留港讀醫。如留港升學，她傾向入讀香港大學醫學院，「香港讀醫未必比英國差，覺得差不多」，並打算向在港大及中大讀醫的師姐問意見。她指醫科人才在港愈來愈少，除了用金錢挽留，人才興趣培育同樣重要。Eden直言︰

揀神科不是因為分數，而是因為熱誠、有興趣，職業有意義。

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盼圓校長爸爸讀醫夢

Eden的爸爸是大埔英中王肇枝中學的校長，他當年想做醫生，但成績爭少少，最終選擇投身教育界。而且她的父母都是港大的畢業生，她自小就跟他們去港大校園參觀，與港大早有淵源。她認為該校的「PBL」（Problem-Based Learning）教學方式比較適合她，是有效的讀書法。

她自幼稚園起便在德望學校就讀，一直讀了12年。她自言平時會上網睇YouTube找資料去學習，也習慣列印筆記溫習。時間管理方面，她分享前一晚要計劃翌日要做的事項，「好難設定全日時間表，每星期日計劃一星期目標，無限時間」。她會預留鬆動時間，未能完成目標也可以稍為延遲。

不過，這位狀元的中學生涯亦遇到困境，由於從小接觸英文的關係，Eden讀中文及中史科較吃力。她表示︰

中二要讀中史，讀到喊，父母說健康最重要，不要給自己太大壓力。

她有補習中文，而補習老師給予她很多學業上的支援，還有精神上支持，「老師會跟我檢討做得好與不好的地方。」

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考DSE前確診影響溫習

Eden提及自己臨考DSE前確診新冠肺炎有後遺症，經常無法集中精神溫書，不斷溫書又夜睡。當時她曾找同學傾訴，加上父母支持，提醒她別開夜車溫習，否則反而容易忘記溫習的內容，令她終放鬆心情應考DSE，最終考取好成績。而且她除了學術成績外，還兼顧課外活動，既擔任學校的領袖生長，也是合唱團的成員。

媽媽對於女兒成為狀元感到驚喜，她指Eden從小自律好學，課餘修讀很多網上課程。她憶述DSE前一星期，她與外傭都確診了，女兒也因發燒而喊，幸好她考DSE當日早上快測陰性，有感女兒獲得佳績是奇蹟。而校內3名工友得知Eden成為狀元非常感動，工友向TOPick表示她「好乖女」。

▲ 鄭苡晴的媽媽為女兒成為狀元，感動得眼泛淚光。（陳慧安攝）

德望學校為直資女校，學生在公開試成績優異，過去曾出產2名DSE狀元，包括2013年的女狀元徐茵琪，她在數學科延伸部分考獲5**，成為當年2名「超級狀元」之一，還有2018年的女狀元李焯瑩。

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記者︰林綺玲、唐綺晴