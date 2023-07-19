【DSE放榜】DSE放榜皇仁誕超級狀元　計劃留港讀醫：對香港有歸屬感

▲ 羅澤嘉計劃留港讀醫。（黃建輝攝）

DSE中學文憑試今日（19日）放榜，今年只有4名考生取得7科5**成為狀元，包括兩男兩女，人數為歷年新低。其中皇仁書院今年誕生一名超級狀元羅澤嘉（Charlie），除了7科5**，亦在數學延伸部分（M2）取得5**。

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對於成為狀元，Charlie表示感到榮幸和興奮，他表示，高中三年受疫情影響有很多不穩定性，持續地停課又復課、剛適應網課又轉回面授課，令他花了很多時間和努力去適應。而且在完成考試後，他覺得自己仍有很多進步空間，

昨日看新聞見到只有兩名男狀元，本身覺得機會渺茫，所以今日得知成為狀元都好興奮和開心。

Charlie感激父母、學校老師和同學支持，他表示，父母從不給予他壓力，反而給予很多支持和鼓勵，而學校老師學業升學方面都給予他很多建議，而同學更是精神支柱，在過去3年互相支持和打氣，在WhatsApp群組內一起溫習和交流，減輕學業壓力和挑戰。

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他認為，讀書固然是必須，但平衡作息生活亦對知識吸引很重要，每當讀書讀到累，他就會放空自己，畫畫、拉小提琴，甚至小睡片刻，讓大腦得到充分休息，才可以繼續努力。

升學方面，他計劃留港升學，希望入讀香港中文大學醫學院。Charlie表示，自小對醫科有興趣，加上過去曾經歷親人離世，生命的沉重令他認知到，做醫生拯救生命的偉大和抱負。雖然近年不少人赴海外升學，甚至舉家移民，但他仍決定留港，因為對香港有歸屬感。

香港政府近年通過引入海外醫生，Charlie認為，政府目的是希望有更多醫護人員服務大眾，現時本港醫生和病人比例不平衡，引入海外醫護人員可令醫療系統變得完善，他亦相信當局會有培訓課程，令本地和海外醫生合作時，溝通更容易。他亦不擔心相關政策會影響將來畢業後的出路，

香港的醫療系統是欠缺人手，多於會有人爭飯碗，所以不太擔心。

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記者︰陳麗薇