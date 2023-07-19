【靈戲逼人】龔嘉欣被揭母親再婚誕一子　20年沒聯絡：只知佢生活幸福快樂

▲ 龔嘉欣被揭母親再婚誕一子。

TVB花旦龔嘉欣主演的劇集《靈戲逼人》反應熱烈，收視成績理想。日前一集她更大跳sexy dance及K-pop，繼早前主演的《新四十二章》再獻舞技。

未知是否人紅容易惹妒忌，近日爆出龔嘉欣母親再婚的新聞，令龔嘉欣不禁澄清：「20年冇聯絡！」

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母親再婚誕子

有爆料人士向傳媒透露，指龔嘉欣從小父母離異，由婆婆一手照顧，而她的母親已再嫁人，並誕下一子。

該名爆料者續指，「有人」在內地生活富裕，不但有車、有樓更有廠房，卻一直濫用香港社會福利。爆料者未有詳細說明是誰，但揚言將向學生資助處事務處舉報。

▲ （IG圖片）

對此，龔嘉欣受訪時指小時候父母已分開，由爺爺嫲嫲照顧成長，而非婆婆。她坦承甚少與父母接觸，尤其母親，已經幾乎20年沒有聯絡：「我只係大概知道佢生活幸福快樂，所以唔會打擾佢。」

龔嘉欣坦言很多事情都不太清楚，反而從傳媒口中才得知。

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