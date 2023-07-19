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【天氣報告】低壓區下周有機會進入南海北部　亦有機會移向台灣一帶

社會 09:44 2023/07/19

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天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋。（梁偉榮攝）

天文台表示，颱風泰利為本港今年風季揭開序幕，並迎來了本年首個八號烈風或暴風信號。隨著泰利移入內陸並減弱，加上高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初廣東地區天色將會好轉，氣溫會再次回升至酷熱水平。

同時，不少電腦模式均預測現時位於菲律賓以東海域的低壓區（圖一）會發展為熱帶氣旋並逐漸增強，在高空反氣旋的引導下移向菲律賓一帶。

圖一：日本氣象廳向日葵9號衛星 (天文台網頁)

不過，各大電腦模式對於該低壓系統的隨後路徑仍有較大變數（圖二）。歐洲、韓國及德國電腦模式預測高空反氣旋會覆蓋中國南部，低壓系統會沿高空反氣旋南側進入南海北部。而美國電腦模式則預測高空反氣旋位置偏東，引導低壓系統移向台灣以東海域。

圖二 不同電腦模式預測下星期二（7月25日）晚上8時的地面天氣圖。 (天文台網頁)

天文台指，若該低壓系統進入南海北部，華南沿岸地區風勢將逐漸增強，有驟雨、雷暴和狂風。若該系統移向台灣附近，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸天氣酷熱，同時高溫天氣亦會觸發狂風雷暴。天文台會密切監察該低壓系統的發展及其對本港天氣的影響。市民在計劃下周的戶外活動前亦應留意天文台最新的天氣預報。

天文台預測，一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

而在今早（19日）上午8時，熱帶低氣壓泰利集結在河內之西北偏北約220公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，進一步移入內陸並逐漸消散。

泰利會在今日進一步移入內陸並逐漸消散。

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記者：黃穎津

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