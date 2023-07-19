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【天氣報告】天文台：低壓區有機會增強為較強熱帶氣旋　下周中期狂風驟雨

社會 09:44 2023/07/19

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天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋。（梁偉榮攝）

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早部分地區錄得約10毫米雨量。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。今日（19日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩東南風，風勢間中清勁。

在上午8時，熱帶低氣壓泰利集結在河內之西北偏北約220公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，進一步移入內陸並逐漸消散。

泰利會在今日進一步移入內陸並逐漸消散。

天文台展望，明日（20日）仍有幾陣驟雨。隨後數天部分時間有陽光及酷熱。下周中期天氣漸轉不穩定。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初廣東地區天色好轉，天氣酷熱。

天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋，在下周初進入南海北部，並有機會增強為一個較強的熱帶氣旋，可能靠近華南沿岸一帶，該區下周中期會有狂風驟雨及風勢頗大，但其路徑仍存在變數。

天文台預料，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會發展為熱帶氣旋，在下周初進入南海北部。（天文台截圖）

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記者：黃穎津

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