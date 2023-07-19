【暑假好去處】精選主題商場親子放電熱點　芝麻街角色+動物秘聞+NBA主題活動

▲ 多間商場推暑假特色主題活動，讓親子放電歎冷氣又有得玩，動靜皆宜。

暑假開始，除了一家大小齊齊外遊玩番餐之外，漫長的暑假留在香港，媽咪最煩惱如何安排子女的暑期活動，加上夏日炎炎，與其在家長開冷氣，不如去不同特色主題的商場逛逛，歎免費冷氣之餘，兼可讓孩子放電，消耗一下旺盛的精力。

1.沙田新城市廣場：芝麻街人氣角色現身

《芝麻街》粉絲們注意，一眾主角今個夏日現身沙田。新城市廣場於即日至8月13日期間，推出「《芝麻街》夏日沙田遊」，一眾芝麻街人氣角色將齊集於商場1期1樓，巨型立體1：1的Big Bird及Bert會坐鎮會場，等候大家來瘋狂擺pose合照，更有《芝麻街》期間限定店，售賣多款《芝麻街》獨家精品，由公仔、隨身包，到多款家品都有。

此外，同場更會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場布置及多間本地小店發售的精品及食品都特地加入沙田特色，，由甜品、手工食品、飾物，到擺設及寵物用品皆可以在這裡找到，配合一眾「沙田友」的口味。特別推介皇冠呂宋芒專門店特製特色甜品，以沙田各景點地標的插牌點綴，如車公廟、沙田大會堂、香港文化博物館、新城市廣場等，美味又可以打卡；而戶外用品聞名的6dots精心製作多款沙田城景行李牌及吊牌，將城門河、車公廟，甚至籤文都印製於產品上，玩味十足。

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2.太古城中心：動物秘聞話你知

奇趣大發現！最大型的陸上哺乳動物大象最怕小蜜蜂？慢活樹懶在水中活動會比在陸地快3倍？企鵝男居然命中注定做奶爸？各位小小探險家注意，大家務必鎖定太古城中心由即日至9月3日舉行的「小歷奇大妙趣」，整裝待發前往10大歷險區，從森林原野到冰極海洋，參與打卡趣味滿Fun的互動遊戲，發掘各種常見動物鮮為人知的奇趣冷知識，趁暑假一家大細來歡樂探索千奇百趣的野生動物世界。

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3.奧海城：NBA主題活動

NBA香港與奧海城由即日至8月31日推出《NBA SUMMER BASE》的NBA主題活動，大人小朋友及各位NBA球迷都可以在奧海城二期地下中庭感受逼真的NBA球員體驗。S+ REWARDS會員可以透過手機應用程式製作個人化電子球衣，憑點數換領NBA SUMMER BASE通行證，參與「NBA Draft選秀大會」、「球員更衣室」及「射籃挑戰」，體驗成為NBA球員夢幻旅程。完成體驗更可以獲得NBA精美紀念品。

要感受NBA球員體驗，可到NBA球員專屬更衣室，只要掃瞄通行證上的QR Code，你的個人化球衣將會呈現在「NBA球員更衣室」衣櫃內，兩旁衣櫃更會出現兩位同隊球星球衣，必定是球迷最夢幻的時刻，一定要盡情打卡。

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此外，商場更推出「NBA夏日狂賞大抽獎」，S + REWARDS 會員於奧海城以電子貨幣消費滿300港元即可獲得抽獎機會一次。獎品包括洛杉磯湖人或波士頓塞爾特人主題房間布置、Microsoft電腦產品、NBA官方籃球品牌Wilson威爾勝 NBA籃球、NBA精美禮品及S 現金券。

4.太古廣場：沉浸塗鴉派對Summer Vibes

今個盛夏，與孩子一起探索俏皮且色彩繽紛的塗鴉世界，順道吸收藝術養份。由8月3日至22日，太古廣場將舉行 Summer Vibes 夏日節，以倫敦塗鴉藝術家Hattie Stewart一系列標誌性的塗鴉作品，避開惱人暑氣，一起到趣味十足的鏡房，內裏奏起高昂的電子音樂，Y2K派對即將展開！你可以於閃爍的燈光下隨著節拍與巨型趣怪的充氣塗鴉公仔一同躍動起舞。現場更設照相亭打卡，讓你拍下多張相片，創造專屬塗鴉風格影片，烙下美好盛夏回憶。

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盡情在派對上釋放你的想像力，沉浸在夏日節的氣氛當中，快樂並無界限！太古廣場 x Hattie Stewart 推出一系列期間限定獨家商品，讓您將快樂帶回家中，同時更聯乘本地雪糕品牌 Teemtonefai，限量發售塗鴉造型雪糕三文治及精選夏日杯裝雪糕，完美融合塗鴉作品與夏日清爽滋味。

編輯：葉翠華