【癌症殺手】男子愛吃1食物拉血便1年以為是內痔　檢查揭患直腸癌三期

▲ 男子愛食1食物，拉血便1年以為是內痔，檢查揭患直腸癌三期。

直腸癌與飲食習慣息息相關。台灣一名62歲男子因平時喜歡吃醃漬類等加工食品，拉血便1年原以為是内痔，前往醫院檢查後，結果發現直腸長有一個3厘米腫瘤，並診斷為直腸癌第三期。

收治案例的台北慈濟醫院大腸直腸外科醫生呂宗儒表示，該名62歲的陳先生因平時愛吃醃漬類等加工食品，於1年前開始出現血便，但因為解便時沒有感覺到疼痛，因此不以為意，以為是内痔所致。

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但由於狀況長時間都未有改善，陳先生解便的次數亦愈來愈頻繁，於是前往醫院檢查，結果發現在直腸位置長有一個3厘米大小的腫瘤，且確診罹患直腸癌第三期。所幸，該名患者經過前3個月放射及化學治療後，再進行切除手術，成功把腫瘤切除，6天後順利出院。後續他需要再接受３個月的化學治療，並持續追蹤8年。

呂宗儒醫生表示，直腸是人體消化系統的一部份，位於肛門口12至15厘米處，末端由內外兩層括約肌組成，其外括約肌由骨骼肌組成，搭配骨盆提肛肌可以自由收縮與擴張，是人體排便最重要的器官。他指出，直腸癌成因眾多，包括遺傳和飲食習慣，直腸癌患者的一等親家屬有2至4倍的罹癌機率，而日常攝取高脂肪食物和加工肉品也會增加罹癌風險。

他續指，直腸癌基本上是以腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯，以及是否出現遠端轉移來分期，零期至第一期無任何症狀，第二期開始會產生無痛血便，第三期時就會出現解便次數增加，且排便不乾淨的情況。若出現上述症狀仍未即時就醫，可能會出現便秘阻塞、骨盆疼痛以及直腸膀胱廔管等狀況，嚴重者甚至有高度死亡風險。

呂醫生提醒，民眾應養成良好的飲食習慣，50歲以上人士建議每年進行一次糞便潛血檢查，每5年接受大腸鏡檢查，若出現無痛血便等症狀持續3個月以上未見改善，務必及早就醫檢查，及早治療。

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責任編輯：羅嘉欣