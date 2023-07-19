【明星潮物】林家謙Threads首度公開歌曲demo　 人氣社交平台隱藏9大功能

▲ 教主和Tyson Yoshi都是Threads的支持者。

Meta 旗下全新應用程式 Threads，自本月初已正式登陸100多個國家及城市，短短一星期內註冊人數更突破1億，引起熱烈討論。

對粉絲而言，Threads提供了更多與偶像進行互動的機會，更可以輕易追蹤偶像的留言。更重要是偶像會不定時在Threads上分享動向及詢問意見，為追隨者送上限定內容。

▲ MC分享表演片段。

如林家謙（@terencelam0903）於Threads便首度公開歌曲《形影不離》的demo。MC張天賦（@mcheung1201）則上載了多年前錄影的busking片段。

▲ 林家謙demo

而Anson Lo盧瀚霆（@ansonlht）也為即將舉行的個人演唱會在當中進行宣傳和定期分享綵排進度，更透露將會在演唱會前推出新歌。Tyson Yoshi（@Tysonyoshi）向粉絲分享被的士司機認錯成MC張天賦的尷尬趣聞。

Threads的操作非常簡單，用戶只需連結Instagram帳戶，即可直接登入並開始發布串文、回覆其他用戶和追蹤喜愛的創作者，並透過文字、連結、相片或影片發揮創意，創造有意義的互動。

▲ Anson Lo為即將舉行的個人演唱會在當中進行宣傳。

Threads的九個實用隱藏功能如下：

隱藏功能一：操作回覆設定

在發布Threads之前，用戶可決定誰能夠回覆該串文，三大選項包括「你的粉絲」、「你追蹤的個人檔案」和「僅限提及」。

隱藏功能二：加入GIF圖

用戶能透過兩種方式在Threads發布、回覆和引用串文時加入GIF圖，包括將有趣的GIF圖複製並直接在Threads貼上，或透過GIF 鍵盤直接輸入。

隱藏功能三：調整通知

用戶只需點擊 Threads 個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「通知」，即可自行調整有關接收串文、回覆、追蹤名單及追蹤者的通知，或暫停接收所有通知。

隱藏功能四：管理收看内容

與Instagram一樣，用戶可以隱藏使用特定字詞或表情符號的串文或訊息，並將想要隱藏的字詞或表情符號加入自訂清單。

若用戶想將某帳戶的串文從動態消息頁面移除，只需前往該用戶的帳戶，點擊頂部右側的三個點，然後選擇「靜音」。被靜音的用戶不會收到通知，且不會知道自己已被靜音。

隱藏功能五：追蹤喜愛的創作者

若想追蹤在 Instagram 上已經關注的所有帳戶，只需點擊 Threads 個人檔案上的「追蹤名單」，選擇「追蹤中」，然後點擊「查看全部」，並選擇「全部追蹤」。如果用戶尚未加入 Threads，他們的狀態將會顯示為「待追蹤」。

Threads動態消息亦會顯示推薦用戶的串文，用戶可以點擊「加號」追蹤感興趣但尚未追蹤的帳戶。

隱藏功能六：連續發布多個串文

如果想連續發布多個串文，用戶可直接在建立新串文的頁面上連續按下3次「return」鍵，便會自動展開新的串文。

隱藏功能七：在Instagram上分享串文

於串文下方點擊分享按鈕，然後選擇「新增到限時動態」或「發布到動態消息」，該串文將配以特定的Threads背景出現在Instagram上。

隱藏功能八：設定誰能夠@提及

點擊 Threads 個人檔案左上角的圖示，然後點擊「提及」以選擇誰可以在其串文、回覆和個人簡介中提及自己，選項包括「所有人」、「追蹤的個人檔案」或「沒有人」。

隱藏功能九：休息一下

點擊 Threads 個人檔案右上角的兩條線，然後選擇「帳戶」，再點擊「休息一下」，設置在連續使用 Threads 10 分鐘、20 分鐘或 30 分鐘後接收休息提醒。

記者:區家歷

