《半澤直樹》男星市川猿之助承認對父母「加工自殺」　律師分析兩關鍵判緩刑無須入獄

▲ 《半澤直樹》男星市川猿之助承認對父母「加工自殺」。

曾參演《半澤直樹》的47歲日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥），5月18日被發現與年邁雙親共3人倒在東京目黑區的家中。

疑因不敵同性性醜聞打擊而輕生的市川猿之助，向警方供稱「全家商量死後投胎轉世，相約重生再當一家人」。他在家中上吊企圖自殺後獲救回，可是同住的七旬父母卻離世。由於只剩他獨活，讓整個事件謎團重重。

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《半澤直樹》日本男星三大疑點自殺案變謀殺案？ 市川猿之助涉協助母親自殺被捕

承認對雙親「加工自殺」

雙親經司法解剖後，確定因服用大量精神類藥用致死。市川猿之助的父親市川段四郎，生前因患癌卧床多年需要他人照顧，故無法自行服用藥用，而且現場沒有留下遺書及找不到藥物，三大疑點好大可能令自殺案變謀殺案。

市川猿之助涉嫌於5月17日晚間準備安眠藥給母親，上月被警方以對母親「加工自殺」（協助自殺）進行逮捕，他在偵訊時坦承對媽媽加工輕生。

而昨日（7月18日）市川猿之助再被逮捕，涉嫌對爸爸市川段四郎加工自殺繼續拘留，其後他亦認罪。

▲ 市川猿之助到目黑警署助查。

免入獄可能性高

事件引起當地社會高度關注，有律師分析加工自殺罪刑期不長，市川猿之助可能因兩大關鍵被判緩刑，不用入獄。

據日媒《日刊體育報》報道，曾任東京地檢特搜部副部長的律師若狭勝分析，由於案件涉及親人，同時考量死者有輕生之意，市川猿之助被判緩刑的可能性極高，推測是刑期3年緩刑3年。

不過，另一律師木絢生則認為，案件涉及父母的犯罪事件，同時「死亡人數」為量刑關鍵，市川猿之助對病父加工自殺的行動亦影響判決。

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市川猿之助向警方供稱，給父母服下安眠藥後，並套上塑膠袋、養生膠帶固定。惟現場沒有發現證物，他承認事後掉了，警方在其寓所附近的垃圾站CCTV，證實其丟棄物品的畫面。

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