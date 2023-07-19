【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　拒選港姐靠父蔭苗彤留美加多線發展【多圖】

▲ 「三哥」苗僑偉和戚美珍的愛女苗彤（Phoebe）身材超Fit！

「三哥」苗僑偉一家感情要好，三哥早前與太太戚美珍及愛女苗彤（Phoebe）一同出海玩樂，身穿泳裝的苗彤大晒Fit爆身材，一身健美體態令人羨慕。

星二代苗彤於加國名校畢業，有傳她於數年前被TVB遊說參選《香港小姐競選》，不過苗彤不想靠父母並選擇留在美國及加拿大發展。

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分享性感靚相

現年65歲的三哥不時與太太、女兒及兒子到處遊玩，三哥早前與太太及女兒齊齊遊船河，身穿白色泳裝及戴上太陽眼鏡的苗彤在猛烈的陽光下性感示人，更於鏡頭前大擺甫士。

擁有姣好身材的苗彤不時於IG大派福利，以各種性感造型留影，紀錄不同的美態。

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婉拒選港姐

畢業於加拿大不列顛哥倫比亞大學的苗彤現年32歲，有樣有身材的她曾傳出數年前被TVB邀請參加《香港小姐競選》，不過苗彤無意留港發展而婉拒了參選港姐。

主力在美國及加拿大發展的苗彤喜愛攝影，任職攝影師的她於2017年舉辦過個人攝影展。

2018年，苗彤開始當演員，多才多藝的她同時向不同方向發展。

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