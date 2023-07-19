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【百億闊太】李美慧房間曝光　為囝囝準備王室御用嬰兒床

娛樂 11:28 2023/07/19

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有「御用宮女」之稱的前港姐李美慧在2018年與百億富商曾文豪結婚，同年誕下女兒「小糖心」。今年6月李美慧再為老公誕下兒子，湊成「好」字，一家四口幸福滿瀉。

美慧不時在網上分享與囝囝的生活點滴，日前她上載囝囝23日大的影片，最令人驚訝是囝囝竟然能成功自行翻身。

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23日大囝囝2成功自行翻身

難怪美慧留言：「23天的小寶寶已經自己練習翻身了🤔」片中所見，囝囝趴到大床上不斷叫、手舞足蹈，郁郁下竟然成功翻身。

其實每個BB發展階段不一，但正常BB約在四個月大後才懂得翻身，即使滿月亦未必趴姿抬頭，但美慧的囝囝卻只有23日大就在床上，沒有幫助下獨自翻身，非常驚人。

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房間曝光  嬰兒床王室御用品牌

而且，從片中亦令其房間曝光，見到除了有一大張大床令囝囝爬來爬去都沒問題外，在大床旁邊的嬰兒床原來大有來頭。

這張的床乃是丹麥牌子Leander的經典嬰兒床，有指丹麥王妃Princess Mary亦是為龍鳳胎挑選該品牌的嬰兒床，可說是丹麥王家級品牌。

雖然嬰兒床售價要逾1萬3千港元，絕非平民價格；但BB床可以隨着幼兒成長而改變設計，即使踏入少年期仍能繼續使用，也算十分抵用，以美慧老公百億身家計算，絕對慳家。

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富泰生活

李美慧之前分享香港生活點滴，其在港的獨立屋有超大露台及客廳，盡現其富泰的生活。他們亦曾在法國有私家莊園度假，屋前更有一片大草原飼養綿羊，生活非常悠閒，令人羨慕。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1

撰文 : TOPick柴犬出動

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