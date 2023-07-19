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【驚險瞬間】27歲女與丈夫海邊打卡　被巨浪捲走溺斃事發一刻影片曝光

健康 15:50 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

27歲女與丈夫海邊打卡，被巨浪捲走溺水亡事發一刻影片曝光。

海邊打卡要小心，尤其是在狂風的日子！印度早前一海邊便發生一宗女子被大浪沖走致死的駭人事件，事發時，女子正雀躍地與丈夫坐在海邊的礁石上拍照留念，豈料期間有巨浪沖至，並將二人捲走，丈夫雖然僥倖獲救，但妻子則於20小時後才被救援人員尋獲屍體。有關影片事後於網上瘋傳。

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從影片中可見，女子當時緊摟著丈夫，一旁的孩子則不停地說話，當時海邊的浪花已四方湧起，不過二人仍然未有離開意欲，直至一個大浪打過來把2人沖走，畫面才匆匆結束。

根據外媒報道，事件發生於6月9日，一名27歲的女子索納（Jyoti Sonar）和丈夫穆克什（Mukesh）帶同3小孩到印度一處叫Bandra Fort的海邊遊玩。意外發生時，3個孩子在遠處全程目擊，由看著母親開心地摟抱著丈夫的手，坐在海邊岩石上拍照留念，至大浪將父母二人沖走。

據了解，警方獲報後趕到現場，丈夫已被一名男子拉回岸上，未有大礙；女子則失去蹤影，經過20個小時搜救，孟買海岸警衛隊在翌日發現她的遺體。丈夫事後悲傷表示，當時海浪很大，所以他和妻子拍照時，特別叮囑孩子們要離遠一點，沒想到妻子卻因此喪命。

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責任編輯：羅嘉欣

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