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【飲食優惠】冷麵撈撈新登場驅暑氣 3餸米線送飲料新口味小食

休閒消費 11:22 2023/07/19

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

炎炎夏日食米線當然要配一杯冰涼凍飲解暑降溫，貼心的米線陣由即日起推出夏日優惠，於全線分店惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水乙杯，助你消暑解渴，而惠顧旺角分店送你青檸薏米水之餘，更請你食惹味雞翼尖小食！而網上點餐服務亦送上優惠，凡惠顧滿HK$100，米線自由配及/或「鮮」味小食即獲9折優惠，享折扣同時享贈飲，隨時嘆盡雙重優惠！

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此外，創新口味的米線及特色小食，可以喚醒大家夏日沉睡了的味蕾，當中包括首度推出的「冷麵撈撈」全新登陸指定分店，透心涼的冷麵以雞肉絲、蟹柳、萵筍、溏心蛋等多款香脆爽口的配菜入饌，再拌勻香辣醬汁瞬間開胃醒神，另配以3款招牌大汗小食包括大汗雞翼、大汗豬扒或大汗雞髀菇，保證辣得過癮，幫你趕走悶熱。

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「A+B下午茶套餐」自由配搭

還有任你配搭的「A+B下午茶套餐」，讓你任意配搭多款脆炸小食及肉燥米線，一次過滿足兩個願望，炮製至啱心水的下午茶。套餐由脆炸小食配搭肉燥米線及飲品組成豐富套餐，小食分別有香脆惹味的脆炸單骨雞翼以及外脆内嫩的脆炸魚柳，而細肉燥米線更提供4款選擇，包括招牌番茄湯底、香濃擔擔湯底、重慶酸辣湯底及香菜豬骨濃湯，款款都各有特色，讓你任意配搭心水小食及米線，享受滋味滿載的下午茶時光！

一眾嗜辣人士，不妨試試全新「鮮」味小食，包括蒜香辛辣的「惹味雞翼尖」和愛辣之人必點的「口水汁虎皮尖椒」，食米線時亦可隨心加餸，倍添滋味！

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