【DSE2023】德望相隔4屆再誕女狀元　鄭苡晴冀讀醫：通識助加深社會認知

▲ 德望學校（中學部）DSE女狀元鄭苡晴考獲7科5**佳績。（冼偉倫攝）

文憑試（DSE）今（19日）放榜，傳統名校德望學校（中學部）繼2018年後，事隔4屆文憑試再出產1名女狀元，考獲7科5**佳績。女狀元鄭苡晴立志從醫，冀「幫助病人，並成就自己，不斷成長」，正考慮赴英或留港修讀醫科課程。作為末代通識科考生，她認為修讀通識科有助加深對社會的認知。

德望學校（中學部）應屆DSE女狀元鄭苡晴，考獲7科5**佳績，除4個核心科中文、英文、數學、通識外，她亦成功於物理、化學、生物科考獲5**，面對臨考前一周確診新冠，她直言最終對「成就父母、學校期望」感到榮幸、喜樂。鄭苡晴立志從醫，並成為外科醫生，表示因符合自身興趣，能夠親自動手做手術，形容「努力10小時後，會收獲實質的結果，獲得不一樣的成功感」；同時認為工作極具意義、獨特（unique），直言「不只能夠幫助病人，更能成就自己，令自己不斷成長」。

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對於本年僅出產4名狀元，預料數目為歷屆最少，鄭苡晴則認為無關移民潮及人才流失，與科目難易度有關；並指參考今年考評局報告，實際上整體5**數目多，故認同為「5**平均分布出去」。她亦對本港實施國安法後的前景樂觀，認為有助「增加香港與祖國的聯繫（linkage）」。

鄭苡晴對英國文化感興趣，包括歷史、城堡建築，原本有意赴英國升學，早前亦已獲英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）的「有條件取錄」；惟現時成績遠超預期，故正考慮赴英或留港修讀醫科課程。若留港升學，她表示傾向選擇港大醫科課程，原因是父母均為港大畢業生，以至她自小便會到港大校園參觀，結下淵源；同時認為該校的「PBL」（Problem-Based Learning）教學方式較適合她學習。對於選擇修讀「神科」，鄭苡晴認為無關聲望（reputation），而是需視乎本身興趣，坦言若其志向不在神科，仍會努力向該方向發展，追求夢想。

對於政府逐步擴展海外認可醫學資格名單，她認為，不同國家的醫療科技不盡相同，均有其擅長的地方，如中大致力於益生菌研究等；故此舉有助各地互相學習、促進知識交流，取長補短，令全球醫療走得更好。她亦認為，人才興趣培育十分重要，建議政府參考外國做得好的地方，以醫生為例，其福祉（well-being）極重要，應幫助他們建立不同興趣，以致在工作過後得到放鬆的機會，有精神再工作。

作為末代通識科考生，她表示通識科有關自我發揮、考試需寫很多字，但認為當中每個單元（module）都很有意義，有助加深對對社會認知，以公共衛生為例，涉及新冠疫情、沙士等衛生事件；而現代中國亦關乎一帶一路、自由貿易協議（CEPA）。她指，藉閱讀新聞報導，能夠建構屬於自己的見解，並能認識全世界，不只中國及香港。

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記者：梁凱婷