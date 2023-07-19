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【E先生愛人執照】Edan再推出自家E式情歌　呂爵安感激粉絲幫忙拍攝

娛樂 11:32 2023/07/19

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繼《E先生連環不幸事件》後，呂爵安（Edan）再次推出自家E式情歌《E先生愛人執照》，MV更如連續劇般，上演另一集E先生愛情故事，而身為主角的Edan在MV中更大玩劍道，型格亮相。

Edan已很久沒推出抒情曲風E式情歌，這次《E先生愛人執照》由Edward Chan監製、徐浩及Edan作曲、黃偉文填詞。

再度用上「E先生」作為歌名，原來是Wyman的主意，Edan道：「Wyman有提議不如每年出一首《E先生XXX》嘅歌，將佢成為一個系列，呢個Idea都幾特別，未知可唔可以Keep到，但會係一個幾有趣嘅嘗試。」

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進一步了解E先生

DSE放榜將至，這亦啟發今次的歌名及內容，Edan續道：「揸車要考牌，又有人話擔遮要考牌，做人父母都要考牌，其實愛情都好似要考牌，因為每段愛情喺溝通、相處、磨合都好唔同，往往喺經歷裡面學到一啲嘢，累積經驗，會令自己成為更加好嘅愛人。呢個構思幾得意，拍拖係咪都要學好先，考咗個牌先去愛人呢？因為呢個聯想，衍生咗今次嘅主題。」

因為E先生的再次出現，Edan與製作團隊便想到將MV製作成一套連續劇，Edan說：「上次《E先生連環不幸事件》係中學同出嚟社會做嘢嘅階段，今次再睇《E先生愛人執照》，就係佢大學發生嘅故事，睇完兩個MV，就可以更加了解E先生嘅世界係點樣，佢係點樣成長。」

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經歷很多第一次

今次E先生在大學參加劍道學會而認識了一名女生，因為練習產生了感情，而汲取了之前的教訓，這次他決定要主動追求女方，至於劇情會如何發展，就要欣賞MV了。

今次MV裡面Edan經歷很多的第一次，包括第一次在人造雨場景中拍攝，他說：「終於見識到係點樣拍法，都幾得意，今日拍攝好熱，所以冇話唔舒服或者好凍，除咗對鞋Keep住濕晒有啲唔舒服，另外就係太大雨雙眼擘唔開，有啲樣衰髮型都冇埋，但有啲情節係落住雨先會更加有Feel同唯美。」

此外，Edan亦找來Fans參與演出，他感激道：「因為MV中要有一班大學生，所以搵咗Fans Club幫我安排，好多謝咁多Fans幫手，嗰日見到大家都好開心，因為平時好少機會可以咁樣見面，甚或合作，希望大家玩得開心。」

為拍MV學劍道

MV中，Edan亦有換上劍道服飾帥氣登場，他自己都十分喜歡這個裝扮及當中的精神，說：「原來劍道嘅理念同我想像嘅好唔同，有好強大精神同態度。」

他續指：「今次為咗MV學劍道，都算上手得快，只係練咗一日就掌握到基本動作，作為MIRROR成員，跳咗幾年舞身體都進步咗，但要做到電光火石間嘅交手就做唔到，交俾替身去做。套衫都好有型、好威武，我都幾襯著呢套衫，之後如果要拍日本劍道題材嘅戲都可以搵我拍！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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