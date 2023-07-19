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【阿嬌修身】鍾欣潼玩普拉提防身型翻脹　阿嬌晒螞蟻腰網民期待騷腹肌

娛樂 12:40 2023/07/19

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

阿嬌靠玩普拉提來減肥！

42歲鍾欣潼（阿嬌）的身型不時成為話題，去年為參加《乘風破浪3》積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」。

日前，阿嬌在社交網分享做運動的照片，為了力保弗爆身型，阿嬌嬌跟教練學玩近年大熱的減肥運動普拉提（Pilates）！

【翻版陳冠希】鍾欣潼被「女版EDC」錫面惹變Les疑雲　網紅男友與陳冠希撞樣

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【Twins成員】 鍾欣潼半年激減30磅準備接受新戀情　蔡卓妍透露正籌備明年演唱會

做普拉提動作有板有眼

從照片所見，阿嬌身穿運動bra和瑜伽褲，扎起辮子的她素顏示人，或許近日經常運動，見阿嬌氣色不錯。

阿嬌於教練的教導下做出普拉提動作，只見其手臂肌肉結實，雖然未操出腹肌，不過腰部十分纖瘦。當中她寫道：「#今天很WOW#健身房裡走一走 ，火鍋奶茶全都有 」似乎努力運動的阿嬌不怕吃得多而「翻脹」。

網民大讚阿嬌很美，又說女神歸位，當中網民們期待阿嬌晒腹肌照，為她隔空加油。

近年不少女星和OL也靠玩普拉提減肥，三太「樊亦敏」便是成功的例子，搣甩40磅的她被讚「回春」，工作更接踵而來。

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兩年前體重達高峰

鍾欣潼（阿嬌）早前內地綜藝節目時，圓碌碌身形及脹卜卜臉龐無所遁形，脹爆身形成為網上熱話；阿嬌好姊妹蔡卓妍日前出席電影首映時為阿嬌解畫，稱對方是荷爾蒙失調。

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時明顯身形暴脹，驚現雙下巴，全身發福不少，更被路人及粉絲拍下身形發胖的照片，但阿嬌於社交平台上載的靚相，身形突變纖瘦，被網民勸籲不要過度P圖，接受自我。

2021年時，鍾欣潼一度身型暴脹！

對於身形發福的原因，好姊妹阿Sa曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化

有報道指阿嬌脹爆原來另有原因，有指她接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多。阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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