【著數優惠】書展免費派爆谷先到先得　支持環保即刻有得拎

▲ 只要將廚餘及廢物放入正確的回收桶內，即可免費獲贈爆谷一份。

一連7天的香港書展今日（19日）開始。會展管理公司於今年香港書展將推行「綠在會展」行動，首次推行廚餘分類回收，只要將廚餘及廢物放入正確的回收桶內，即可免費獲贈爆谷一份。

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會展管理公司於會展中心大會堂的美食區（Food@Grand Hall）及參展商用膳區（展覽廳 5E）特設置9個廢物回收區，回收桶將分為收集廚餘、一般垃圾、塑膠、鋁罐、 玻璃、廢紙和紙盒飲品包裝等可回收的廢物和一般廢物。只要分類正確，「綠在會展」大使便會即時送出爆谷換領券一張，憑換領券即日可免費換領迷你爆谷一份，數量有限，先到先得。

此外，7月22及23日中午12時至下午3時期間，小朋友在美食區答中有關廚餘分類問題即可獲得爆谷免費換領券一張。爆谷換領券每小時限量送出，先到先得。

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記者：黃穎津