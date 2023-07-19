【新書推介】《旅途有多少再見》自我探索的奇遇旅程 鼓勵年青人勇敢追夢

今年書展的年度主題為「兒童及青少年文學」，可謂別具意義。兒童書除了激發青少年想像力和創作力外，於成年人而言，更是歷久彌新，讓我們在兒童的書裡找回曾經的年少無知，曾經的青春，更重要的是，成長的回憶。在今年芸芸新書中，有一本叫《旅途有多少再見》，能讓讀者一起趕上自我探索及成長的旅程，可說是「書」海遺珠。

背包遊故事 有笑有淚

書本記錄作者「辛尼」在澳洲背包遊的故事，有笑有淚，不一樣的經歷，加速他的成長、開闊他的眼界，當年年少無知的故事，感情仍在，一切歷歷在目，可說是他人生中一個最重要的旅程，印證旅遊不單是一種生活方式，更是一種學習方式和成長方式。

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作者從當初拿著兩萬元出發，在悉尼心急如焚的找盤川，第一份餐館工作竟然吞下了活曱甴。為提升英文水平，他跑到英美背包客聚集的旅館，嚐盡燈紅酒綠的派對生活，怎料旅館竟是從前兇案現場 。

像待宰的家豬般，擠在泥濘小貨車，開往無垠無涯的農地摘生果，記憶在作者中仍然猶新。他更走入草原圍繞的山丘，相遇深山老人，其隱居背後，竟緣於一場世紀騙案。

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一邊再見一邊遇見的滋味

旅途上每一次的再見，都是一次成長。作者用有溫度的文字，記錄了一幕幕刻骨銘心的不期而遇，一路上，也歷盡到人生如旅途，是作者年少時的成長印記。

這書遊記，就如兒童及青少年文學，能從日常生活中的「自我」，找到成長過程中的「真我」，啟迪心智，豐富讀者的生活體驗，讓大家「再見」旅遊上美好的人和事，繼續勇敢前行。

書的封面寫道：當人生再累再狼狽時，總有一段旅程讓你微笑面對。書背也回應一句：旅途上，一路上說再見，也一直在遇見，寓意深遠。

書本由填詞人鍾晴、作家陶傑、學者朱耀偉、作曲家金培達親自撰寫推薦序。鍾晴提到：「能放眼世界，到處體驗是幸運的，如書中所說，人大了後多了入世的顧慮，少了冒險的衝動，自然慢慢平淡下來; 如果你正在經歷人生這個階段；這裏會讓你重新認識未知的驚喜及挫敗的沮喪，壯觀而震撼，同時亦細緻而溫純。」

陶傑：這本日記非常特別

陶傑：「這不只是一本遊記，而是神采飛揚的連環心事。浮光掠影的過客，心憶長存的良人，在疫症亂世的今日，這本日記，非常特別，不羈之中另有蓄斂，野性的沉澱後別有感性的升華，令人澈思世界、懷悟人生。」

朱耀偉: 「作者在書中記錄了他的旅程，以文字令回憶有了溫度，在故事之中，更可體驗香港文化記憶可以無遠弗屆，令人相信『再見』可以如作者所言『是帶有希望的告別』，我們在人生旅途上總可不期而遇，某時某刻在某處『再見』美好的人和事。」

金培達:「辛尼的書叫做《旅途有多少再見》，其實再見就是為了再相見，在我的想像裡，再相見的，或許也包括了每次旅行回來後重新認識的那片屬於自己的大海。」

鼓勵年輕人跳出框框追夢

書本鼓勵欲跳出人生框框的年輕人──年少浪遊，單純無比，敢去做夢，就是可貴。一輩子很短，幸好作者出發了，也好讓讀者一起趕上自我探索的旅程。

的確，你我均是背包客，背囊中載着百感交集的人世，兩肩背着與日俱增的責任，在人生旅途上，偶有疲累低沉，各位讀者不妨趁着閱讀《旅途有多少再見》，清空一下思緒，換轉角度，再見年少時的輕狂，以及難得的率性。

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