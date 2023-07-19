【網絡熱話】大埔河邊現劇毒「金腳帶」　港男勇敢捉蛇反引網民兩極評價

▲ 大埔河邊現劇毒「金腳帶」，港男勇敢捉蛇反引網民兩極評價。

外出遇見毒蛇，應該自行遠離還是求助捉走？昨日，有大埔街坊在河邊發現一條含劇毒、俗稱「金腳帶」的毒蛇，在網上發文提醒後，一名男子自告奮勇成功將蛇捉走，但似乎好心做壞事，引來網民兩極評價。

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昨日晚間10點左右，一名大埔街坊在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，表示在晚上8點多時，經過大埔中心壽司郎出口的林村河，發現有蛇的蹤跡。根據樓主拍下的照片可見，一條黃黑相間的蛇在河邊石欄上微抬著頭匍匐爬行。而該條蛇經Google智慧鏡頭掃描後顯示為「金環蛇」，俗稱「金腳帶」，屬劇毒蛇。樓主表示，拍照的時候並沒有留意該條蛇可能有毒，所以沒有撥打1823求助熱線；藉帖文提醒附近民眾小心毒蛇。

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港男自告奮勇成功捉蛇

帖文發佈不久，一名男子留言「走咗未？我可去捉」。樓主回覆指照片是8點多拍下，如今已10點半，也不清楚蛇是否已離開範圍。直至第二天早上6點11分，留言的男子再突然表示已成功捉到蛇，感謝一衆街坊相助，並貼上一張在河邊捉起金環蛇的照片。

網民掀兩極評論

男子看似善舉的捉蛇行動，卻引起網民兩極評價。不少人都指金環蛇劇毒，男子不應冒險靠近，更反指男子不應主動捉蛇，破壞生態：「話條蛇毒，毒得過人？毒蛇見到人，仲驚過你...」、「其實佢哋應該有個竇喺附近，都唔係第一次有蛇出現，遠離即可。」、「蛇怕人」、「自己行開各有各生活就ok」、「大埔生物多樣性呀！」。

但亦有人認為「河邊咁多人行，都幾危險」，讚同男子將蛇捉走免除後患；甚至駁斥反對的網民非常「雙標」：「啲正義X會話你做乜攪佢，唔攪佢就唔會咬人，然後到條蛇真係咬人又話個別事件」。

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責任編輯：羅嘉欣