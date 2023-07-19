【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺　慘遭工友揸割草機輾過壓死

▲ 美國一名女露宿者在公園草叢中睡覺時被工人開拖拉機和割草機輾過，當場壓成肉醬慘死。

美國加州發生一宗駭人意外，一名27歲女露宿者7月8日躺在公園草叢上睡覺時，不料卻被一名工友開拖拉機及割草機輾過，導致她身首異處、當場死亡。死者父親事後重返現場，卻發現相關單位並未妥善清理，女兒的遺骸依然散落在草皮上，氣得立即報警投訴。

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綜合外媒報道，死者Christine Chavez事發時正躺在Beard Brook Park內一個草叢中睡覺，結果一名工友沒有看清楚草叢中有人，直接駕駛著拖拉機和割草機輾過，導致Christine的軀體支離破碎，當場被壓成肉醬慘死。

該名工友表示，自己當時並未發現草叢中有人休息，直至輾過後，才發現Christine面目全非的屍體。雖然他在事發後已馬上報警，但Christine已明顯死亡，回天乏術。

死者父親Christopher Chavez在接到消息後前往現場，結果卻發現女兒的頭骨、牙齒及部分遺骸仍然散落在草皮上，令他悲憤至極，當場報警投訴。

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Christine的家人直指，現場除了遺骸，還留有她的衣物和大片血跡，質疑政府因為其遊民身分而草率處理事件，希望當局可以制定更強的法例保護其他遊民。

對此，當地警局發言人Sharon Bear表示，市政府官員認為這是一宗「可怕的事故」，目前已指派一名警員返回事故現場，以確保沒有遺漏任何案件細節。而涉事的承包商也在事後發聲明，向家屬表達遺憾與哀悼，強調將配合警方調查。

據報Christine還有一個9歲的女兒，家屬承諾會將她撫養長大，並希望為Christine及其他街友群體討回公道，爭取應有的待遇。

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責任編輯：羅嘉欣