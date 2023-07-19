【恐怖意外】女露宿者躺草叢睡覺 慘遭工友揸割草機輾過壓死
美國加州發生一宗駭人意外，一名27歲女露宿者7月8日躺在公園草叢上睡覺時，不料卻被一名工友開拖拉機及割草機輾過，導致她身首異處、當場死亡。死者父親事後重返現場，卻發現相關單位並未妥善清理，女兒的遺骸依然散落在草皮上，氣得立即報警投訴。
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綜合外媒報道，死者Christine Chavez事發時正躺在Beard Brook Park內一個草叢中睡覺，結果一名工友沒有看清楚草叢中有人，直接駕駛著拖拉機和割草機輾過，導致Christine的軀體支離破碎，當場被壓成肉醬慘死。
該名工友表示，自己當時並未發現草叢中有人休息，直至輾過後，才發現Christine面目全非的屍體。雖然他在事發後已馬上報警，但Christine已明顯死亡，回天乏術。
死者父親Christopher Chavez在接到消息後前往現場，結果卻發現女兒的頭骨、牙齒及部分遺骸仍然散落在草皮上，令他悲憤至極，當場報警投訴。
Christine的家人直指，現場除了遺骸，還留有她的衣物和大片血跡，質疑政府因為其遊民身分而草率處理事件，希望當局可以制定更強的法例保護其他遊民。
對此，當地警局發言人Sharon Bear表示，市政府官員認為這是一宗「可怕的事故」，目前已指派一名警員返回事故現場，以確保沒有遺漏任何案件細節。而涉事的承包商也在事後發聲明，向家屬表達遺憾與哀悼，強調將配合警方調查。
據報Christine還有一個9歲的女兒，家屬承諾會將她撫養長大，並希望為Christine及其他街友群體討回公道，爭取應有的待遇。
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責任編輯：羅嘉欣