【腹瀉致命】兩歲兒高燒腹瀉21次亡　媽媽控訴政府診所：醫生只給3包生理鹽水

▲ 媽媽控訴政府診所醫生錯判兒子情況，錯失搶救良機。

年幼孩童持續腹瀉可大可小，馬來西亞一名媽媽近日在社交平台控訴，其2歲兒子肚瀉多達21次，前往當地政府診所求醫，疑因醫生疏忽，只給予3包生理鹽水，沒有得到適當治療，導致孩子不幸夭折，令她十分痛心。

媽媽Erma Iswani在其facebook詳述事件，她表示，其2歲兒子患有整體發展遲緩（GDD），他在7月12日出現腹瀉，並於當日上午11時半送往美律谷（Lurah Bilut）的診所接受治療。她告訴醫生，孩子已經肚痾了21次，一開始排便量很大，但慢慢大便變得愈來愈稀少，而且開始發燒，擔心他受到感染。

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惟醫生指孩子在診所量體溫時並沒有發燒，檢查過口腔、皮膚等部位後，亦認為孩子沒有脫水跡象，不過媽媽卻覺得兒子十分不妥，

兒子不像平時那麼活躍，醫生當時說情況沒有問題，給予我兒子3袋生理鹽水，而我也向他要了退燒藥。

媽媽曾問醫生，兒子是否食物中毒，但醫生不置可否，只說「有可能」。眼見兒子的眼睛開始凹陷，她感到擔心，原來以為看過醫生後會轉介往醫院就醫和抽血檢驗，但醫生甚麼都沒做。

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入院前已不省人事

離開診所後，媽媽見到孩子腿部出現紅斑，眼睛向內凹陷，於是趕緊到另一間私家診所求醫。該名私家醫生為孩子量體溫，當時已燒到40.1度，醫生亦抽血檢查，發現白血球指數太高，情況不妙，立即寫轉介信讓他們往醫院治療。不過當日下午3時，兒子被送往醫院急症室時，四肢已無力，不省人事，

抱著孩子去急救時，我的心都碎了。

入院後兒子立即被插喉，原來他脫水情況嚴重，其後被送往兒童深切治療部。傷心欲絕的媽媽，欲為兒子討回公道，於是在7月14日返回首間診所要求醫生解釋，質疑醫生的診斷出錯，而且沒有留意到兒子的異常。惟醫生堅稱她的兒子當時脈搏和血氣情況是不需要抽血，醫生亦沒有看到兒子的眼睛呈凹陷。

最終，兒子在7月17日不治離世，媽媽十分後悔去了一個錯誤的地方，她當時本想著這是最近的政府診所，希望可以抽血，並獲得入院轉介信，

我去了錯誤的地方，一天之內我就失去了兒子的笑容。

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責任編輯：王明芳