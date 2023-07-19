  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【腹瀉致命】兩歲兒高燒腹瀉21次亡　媽媽控訴政府診所：醫生只給3包生理鹽水

兒童健康 12:42 2023/07/19

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

媽媽控訴政府診所醫生錯判兒子情況，錯失搶救良機。

年幼孩童持續腹瀉可大可小，馬來西亞一名媽媽近日在社交平台控訴，其2歲兒子肚瀉多達21次，前往當地政府診所求醫，疑因醫生疏忽，只給予3包生理鹽水，沒有得到適當治療，導致孩子不幸夭折，令她十分痛心。

媽媽Erma Iswani在其facebook詳述事件，她表示，其2歲兒子患有整體發展遲緩（GDD），他在7月12日出現腹瀉，並於當日上午11時半送往美律谷（Lurah Bilut）的診所接受治療。她告訴醫生，孩子已經肚痾了21次，一開始排便量很大，但慢慢大便變得愈來愈稀少，而且開始發燒，擔心他受到感染。

最新影片：

童學園
【童學園】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

惟醫生指孩子在診所量體溫時並沒有發燒，檢查過口腔、皮膚等部位後，亦認為孩子沒有脫水跡象，不過媽媽卻覺得兒子十分不妥，

兒子不像平時那麼活躍，醫生當時說情況沒有問題，給予我兒子3袋生理鹽水，而我也向他要了退燒藥。

媽媽曾問醫生，兒子是否食物中毒，但醫生不置可否，只說「有可能」。眼見兒子的眼睛開始凹陷，她感到擔心，原來以為看過醫生後會轉介往醫院就醫和抽血檢驗，但醫生甚麼都沒做。

點擊圖片放大
+3
+2

入院前已不省人事

離開診所後，媽媽見到孩子腿部出現紅斑，眼睛向內凹陷，於是趕緊到另一間私家診所求醫。該名私家醫生為孩子量體溫，當時已燒到40.1度，醫生亦抽血檢查，發現白血球指數太高，情況不妙，立即寫轉介信讓他們往醫院治療。不過當日下午3時，兒子被送往醫院急症室時，四肢已無力，不省人事，

抱著孩子去急救時，我的心都碎了。

入院後兒子立即被插喉，原來他脫水情況嚴重，其後被送往兒童深切治療部。傷心欲絕的媽媽，欲為兒子討回公道，於是在7月14日返回首間診所要求醫生解釋，質疑醫生的診斷出錯，而且沒有留意到兒子的異常。惟醫生堅稱她的兒子當時脈搏和血氣情況是不需要抽血，醫生亦沒有看到兒子的眼睛呈凹陷。

最終，兒子在7月17日不治離世，媽媽十分後悔去了一個錯誤的地方，她當時本想著這是最近的政府診所，希望可以抽血，並獲得入院轉介信，

我去了錯誤的地方，一天之內我就失去了兒子的笑容。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【兒童近視】5歲女兒睇戲看不清字幕　港媽帶驗眼揭近視逾100度︰點解唔出聲
14:32 2023/07/17
【兒童近視】5歲女兒睇戲看不清字幕　港媽帶驗眼揭近視逾100度︰點解唔出聲
【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅
20:30 2023/07/18
【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅
【奶粉加料】年輕媽媽為瞓好覺在奶粉「加料」　9個月大男嬰慘遭毒死
19:46 2023/07/14
【奶粉加料】年輕媽媽為瞓好覺在奶粉「加料」　9個月大男嬰慘遭毒死

你可能感興趣

【兒童近視】5歲女兒睇戲看不清字幕　港媽帶驗眼揭近視逾100度︰點解唔出聲
14:32 2023/07/17
【兒童近視】5歲女兒睇戲看不清字幕　港媽帶驗眼揭近視逾100度︰點解唔出聲
【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅
20:30 2023/07/18
【靚媽修身】陳倩揚不請工人親煮日常3餐　教「飽住瘦」助一家大細減走110磅
【奶粉加料】年輕媽媽為瞓好覺在奶粉「加料」　9個月大男嬰慘遭毒死
19:46 2023/07/14
【奶粉加料】年輕媽媽為瞓好覺在奶粉「加料」　9個月大男嬰慘遭毒死
爸媽心聲 兒童健康 家庭關係 網絡熱話 馬來西亞 腹瀉 發燒 醫療事故 醫生

最高瀏覽

【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
13:23 2023/07/18
【風暴消息】天文台預測下周有強風暴襲港　掛8號波機會料一半
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
13:05 2023/07/18
【開心速遞】傳與李芷晴入戲院「蜜會」　許家傑親回二人關係
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物
10:14 2023/07/18
【消委會】20款濕紙巾一款細菌量超標近500倍　2款含可致敏物