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【提防小偷】男童港鐵站腰包拉鏈被拉開 大媽小偷1個牽強理由解釋

親子 12:14 2023/07/19

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有居於將軍澳區的港媽，日前與兒子在康城站遇上疑似小偷的大媽，兒子更被對方拉開了腰包拉鍊。

小偷防不勝防，一不留神隨時失去財物！日前有港媽上網發文，表示港鐵康城站遇上疑似小偷，指1名大媽拉開兒子腰包，幸好兒子機警發現，免招財物損失。事敗的大媽竟以笑遮醜，並解釋「有繩勾住」，隨即掉頭走，而港媽立即拍下對方照片，提醒將軍澳朋友小心！

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該名港媽日前在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示與兒子到達康城站時，兩母子乘搭扶手電梯時，有1名身穿黑衫黑褲的大媽，突然伸手拉開兒子腰包的拉鍊，

我個仔好機警地擰轉頭望住個女人， 個女人話有繩勾住！

港媽認為事實並非如此，因為當時大媽已經拉開了兒子個腰包拉鍊，幸好兒子及時發現，

佢就事敗以笑遮醜， 佢心虛到即刻掉頭搵第二個閘口出。 認住佢！ 大家小心啲。

貼文一出，即掀起熱議，大批網民也不相信大媽的解釋，指對方是來港搵食，著樓主應該要報警，「咁點解唔報警，咁咪即係縱容佢，會有下一位受害者」、「就算唔報警都可以大大聲話佢造乜開我個腰包呀？想偷野呀等其他人啤住佢睇佢可唔可以打十個」、「正常如果勾住咗，一定開聲通知「你個袋勾住我條繩」而不是自己拉開人哋個袋」、「唔係想偷嘢我諗唔到有乜理由，好彩呀仔醒目同有反應，比個叻叻佢，我相信媽咪當刻應該有狂噴佢嘅，社會越嚟越雜，大家小心」。

樓主也表示因問題沒有任何財物損失，又沒有人看到，所以沒有報警，

佢9秒9走，呢個情況真係報警都無用，唯有呢度提下大家，小心小心。

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責任編輯︰王明芳

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