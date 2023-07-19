【煽惑言論】涉刺警案後發布殺警言論　22歲女生判囚10個月官斥目無法紀

▲ 涉刺警案後發布殺警言論，22歲女生判囚10個月官斥目無法紀。（資料圖片）

22歲學生涉於2021年7.1刺警案翌日，在telegram 等社交平台發佈「其實7.1 10.1係殺狗好日子」等貼文。涉案女生早前於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，今（19日）被判監10個月。法官判刑時指，被告過往曾違反法庭禁令，披露警員資料，因此遭律政司發信。被告在案發前亦自稱收過律師信，可見其明知故犯，被告收到警告後仍犯案，更是目無法紀。

女被告葉倩敏（22歲），報稱學生，被控於2021年7月2日，在香港意圖使警務處警務人員身體受嚴重傷害，非法煽惑其他人士非法及惡意導致上述警務人員身體受嚴重傷害。

最新影片推介

法官判刑時指，案發前有長時間暴亂及涉及暴力的非法集結，案發前1天更有示威者用利刃刺傷警員後自殺。被告在這樣的環境下犯案，無疑時增加破壞社會安寧的風險。

法官續指，被告以警方作為目標，並於貼文中稱警員為「黑警」及「狗」，令警方難以執法。法官又指，被告在Telegram 等3個社交平台發布訊息，令訊息傳播速度更快，而其中1個平台群組更有逾1萬名成員。

法官指，被告過往曾違反法庭禁令，披露警員資料，因此遭律政司發信。被告在案發前亦自稱「收過律師信」，可見其明知故犯，而被告收到警告後仍犯案，更是目無法紀，判監10個月。

案情指，男子梁健輝於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣崇光百貨外向警員施襲，再用刀自插左胸後身亡。被告翌日在Telegram群組內稱「其實7.1 10.1係殺狗好日子」，又在Facebook稱「如果香港有M82就好」等。

被告又在Instagram發佈公開貼文稱「本人乃恐怖分子」等。被告另曾在Telegram私訊時稱「我死之前比我殺一隻狗」等。被告在警誡下稱一時衝動。

資料顯示，被告涉於2020年9月在社交媒體披露執法人員個人資料，違反禁制令。被告早前承認藐視法庭，於2023年4月被判監禁3周，緩刑1年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟