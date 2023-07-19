【香港小姐】雷莊𠒇穿西裝褸真空上陣超火辣　獲讚愈來愈索女人味十足

前港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）於2017年參加由TVB舉辦的《香港小姐》競選，當年以23歲之齡勇奪冠軍兼最上鏡小姐，亦為2018年國際中華小姐競選季軍。不過她卸任後拒與TVB續約，淡出香港娛樂圈並返回加拿大生活。

去年她再度踏上選美舞台，代表香港出戰參加國際性選美比賽「Miss Face of Humanity 2022」，最後獲得殿軍。

【香港小姐】返回加拿大星運佳做廣告女主角 雷莊𠒇騷好身段大派福利

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真空上陣

Juliette不時在社交網分享美照，繼早前大特寫神秘三角位，日前再「出招」，晒出火辣真空照片。

相中可見，她真空上陣穿西裝褸，展露S形曲線，並微昂頭部，緊閉雙眼，雙唇半開半合，相當性感。

很多網民紛紛讚好，大讚她火辣索爆，與當年她當選後被網民批評得體無完膚有天淵之別，皆因當時她被外界批評是「最醜港姐冠軍」。

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闖美加影視圈

Juliette返回加國發展演藝事業愈戰愈勇，亦為當地連鎖烤雞餐廳St-Hubert拍攝廣告，成為廣告商寵兒。

現時身兼全職演員以及模特兒的她，曾揚言想進軍荷里活發展，最近有上載過幾張劇照，其中有Amazon Prime Video的《Three Pines》演一個警察，與在電影《蜘蛛俠》中飾演八爪魚博士的Alfred Molina合作；另一套作品則為Netflix的《The Recruit》，雖然戲份不多，但已經向其目標進發。

Juliette之前亦在加國拍攝短片《& Cut》闖美加影視圈，她在短片中穿上性感小背心演一名模特兒，與加拿大演員James Robin Gerus對戲。

雖然她已放棄香港娛樂圈，但她仍有提名24歲的好友潘明璇（Michelle）參選今屆《香港小姐競選2023》。

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