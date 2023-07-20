【網絡熱話】 年輕不生仔「老來必後悔」？ 已為父者：人生被判20年有期徒刑

生小孩是人生一大抉擇，尤其現今社會揾食艱難，養一個小孩動輒就幾百萬，難怪不少夫婦為了保持優質及自由的生活，寧願不生孩子。而這些所謂的「頂客族」（DINKs，是英文「Double Income, No Kids」的縮寫)，一般指教育文化水平較高，而且是雙薪的無子女家庭，伴侶間有共識終生不生育。不過，最近有網民在PPT八卦板以「頂客族後悔的機率很高？」為題發文，大嘲很多年青時不生育的頂客族，到了一把年紀又想生仔，話題性十足，引來網友熱烈討論，期間有已成為爸爸的網民借題發揮，呻爆生孩子後就像「被判了20年有期徒刑」。

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質疑「怎麼不早生？」

該網民在文中指出，有些夫妻年輕時不想生孩子，更為了過自由、高品質生活而自傲︰「年輕的時候夫妻倆意氣風發， 說不生小孩就不生，自以為不被束縛，還喜歡炫耀自己的生活品質」

但到了一把年齡，卻突然改變主意想生孩子，他認為頂客族可以領養小孩，卻偏偏要玩高齡產子︰「結果老了，砸大錢驗精蟲做試管」更嘲諷說︰「笑死，早生啊你怎麼不早生？」他又指很少人會後悔生孩子︰「反到是真生小孩的人很少說自己後悔」。

網友反指生仔壓力大

網友就此話題紛紛表態，指身邊不少頂客族都存在這問題︰「幾乎是9成以上後悔」、「還是會害怕啊！希望有孩子照顧你」、「身邊幾個同事號稱頂客族的，後來幾乎都生了」。

但亦有已為人父的網友指出︰「生小孩還真的是弊大於利，除了開銷大、生活降級外，未來你的小孩是否優秀？是否不會敗家? 基本上80%的小孩都會讓父母失望，可能包括你在內」。更有人發長文呻爆，說生孩子後就像「被判了20年有期徒刑」，因為甚麼都以孩子為先，每個月支付托兒費用和房貸後就所剩無幾，連買一部新的iPhone都要深思熟慮，他感嘆辛苦工作賺來的錢自己無法享用，只能眼淚在心裏流。

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