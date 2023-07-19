【DSE放榜2023】聖保羅男女獨攬2名超級狀元　分別赴劍橋升學、留港讀醫

▲ 聖保羅男女中學誕下2名超級狀元，左起：古冰心及藍仲宏。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，直資聖保羅男女中學包攬一男一女「超級狀元」，分別為藍仲宏及古冰心。藍仲宏已獲英國劍橋大學錄取通知，準備赴英升讀自然科學，而古冰心則打算留港讀醫，冀為本港人手不足的醫療界出一分力。

今屆DSE其中兩名「超級狀元」來自聖保羅男女中學，二人均在4個核心科目、生物、化學、物理及數學延伸部分（M2）奪5**。對於成為「超級狀元」，兩人均感到十分驚喜，古同學指，昨日看新聞得知今屆狀元人數減少，自感機會渺茫，更沒想到會成為超狀；藍同學表示結果是意料之外，「家人都話拎唔到（「超級狀元」）。」

面對未來升學出路，藍同學稱，已獲英國劍橋大學錄取通知，準備升讀自然科學，並已獲全額獎學金，他表示對自然科學有濃厚興趣，認為當中有多種抽象概念，可從思考問題中獲得滿足感。他曾入選港隊參加多項國際奧林匹克，並於今年7月第53屆國際物理奧林匹克奪得1金、3銀及1銅，但未肯定將來會否回港發展。

古同學則計劃留港讀醫，暫未決定升讀港大還是中大的醫學院。她表示，本港醫療人手長期短缺，盼可為此出一分力。對於政府引入海外醫生計劃，她指不同地方的醫生各有特點，可互相交流，亦可緩解本港醫療界人手不足的問題，「未必係嚟搶飯碗」，認為不應先以悲觀角度看待事情。

作為末代通識科考生，古同學指，通識科可訓練學生思維模式，將來踏入社會亦有實踐機會，認為將來的公社科會有更多框架，對通識科改革感到可惜。

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記者：李芷玲