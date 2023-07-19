【富貴人生】生活奢華日買2個CHANEL手袋　23歲闊太呻有錢人煩惱怕老公被搶

▲ 一名23歲闊太生活奢華，日花10多萬元，更一日買2個名牌CHANEL手袋。

貧窮限制想像，富豪的生活非一般人能夠了解。杜拜一名23歲闊太生活奢華，日花10多萬元，更一日買2個名牌CHANEL手袋。可是她大呻有錢人的煩惱，有苦自己知，更要經常擔心千萬富翁丈夫被搶。

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日花13萬 買2個CHANEL手袋

綜合外國傳媒報道，來自美國、23歲的的Linda Andrade現居於杜拜，過著不必工作、定期去旅行的生活方式。早前她在抖音（TikTok）分享自己奢華的日常生活，還展示了一天的花費，包括花了7,000美元（約5.5萬港元）購買CHANEL手袋、80美元（約630港元）飲咖啡、400美元（約3,100港元）做排毒按摩、500美元（約3,900港元）做美甲、200美元（約1,600港元）聘請司機。

她買了一個CHANEL手袋後還不夠，決定再買一個金色的CHANEL手袋，售價約7,000美元（約5.5萬港元），然後以120美元（約900港元）的價格享用魚子醬壽司。最後，她還訂製了價值420美元（約3,300港元）的香水。只是一天她就花費了16,542美元（約13萬港元）。

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嫁個有錢人兼創業致富

Linda在2歲時移居美國，19歲時與加密貨幣交易員Ricky Andrade結婚。她的錢不僅來自於富豪丈夫，早年她因醫療水療業務的成功而致富，在美國拉斯維加斯和加州推出醫療水療品牌，並將其特許經營到美國其他地區。Linda與丈夫現住在杜拜，她閒時就去購物中心閒逛。

除了分享致富之道外，她稱與千萬富翁在一起最好的事情，「有錢的男人更有趣，因為他們沒有那麼大的壓力」。當夫妻倆發生爭執，丈夫總是用信用卡買禮物來向她道歉。

不過，她也透露了有錢人的煩惱，例如擔心老公被其他女人搶走、老公買太多東西給她、外出時怕被搶劫、因經常去旅行感到疲累等，而且老公不讓她駕車，即使擁有法拉利跑車也不能開，要聘請司機才行。

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責任編輯︰王明芳