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【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐

娛樂 16:36 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

郭政鴻13歲細女郭詠之顏值高盡得真傳。

郭政鴻於2011年再婚，與第二任太太育有兩名女兒郭倩欣及郭詠之，一家四口幸福滿滿。

而細女郭詠之（Ashley）今年小學畢業，上月罕有地晒出父女照祝賀女兒順利升中，長得亭亭玉立的Ashley正面容貌曝光，獲讚長得漂亮與童星出身的黃美棋撞樣。

【星二代】郭政鴻由失婚男變暖男爸爸　12歲細女小學畢業愈大愈靚女

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網民誤以為女友

日前Ashley踏入13歲生日，郭政鴻與女兒到茶餐廳貼地吃早餐慶生，並在社交平台晒出與Ashley合照，留言祝賀愛女生辰快樂。

今日由一個簡單的早餐開始😘慶祝你生日快樂🎂身體健康😘🎂🎈🎁🧧🍾️🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎊 

點擊圖片放大
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不少網民​紛紛留言大讚Ashley長得漂亮​​，提議她日後去參選香港小姐：「女兒好好看！去參加港姐吧」、「哇女兒好靚，參加港姐肯定奪冠」。

亦有網友讚現年58歲的郭政鴻凍齡有方，拍住女兒年紀不差遠，直言第一下以為是女朋友：「是女兒，這麼大了，好漂亮！不好意思我以為是女朋友」、「這顏值」。

【星二代】郭政鴻由失婚男變暖男爸爸　12歲細女小學畢業愈大愈靚女

為妻女放棄北漂

曾歷婚姻失敗的郭政鴻人生觀有所改變，變得成熟的他不再任性，2009年郭政鴻邂逅現任太太兼誕下大女郭倩欣，及後於2011年誕下二女郭詠之，為了讓妻女擁有更好的生活。

郭政鴻與兩名女兒郭倩欣（中）及郭詠之（左）。（微博圖片）

郭政鴻在2015年決定離開TVB轉投內地工作，短短4年間已儲夠彈藥，以逾過千萬購入黃大仙豪宅，讓家人有安樂窩。

郭政鴻曾表示為多點陪伴妻女，因而於2020年重返香港跟邵氏簽約。回想早年於內地吸金養家，郭政鴻稱每次返港見到女兒長大了，感覺好特別，雖然未能陪伴身邊，父女只靠視像來聯繫，他直言為了搵食跟妻女分隔兩地，也感到很無奈。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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