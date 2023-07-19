【職場文化】上司發現鬧錯人竟鞠躬道歉　打工仔感動：小薯都被高層尊重

▲ 有打工仔憶述遇到好上司，對方因鬧錯他而向他道歉。（《大叔的愛》劇照）

打工仔遇到好上司，實是有福。有一名打工仔在社交平台投稿指，憶述在舊公司遇過一位好上司，當年有一次被對方召入房責罵，事後上司發現鬧錯人，竟向他鞠躬道歉，小薯都被高層尊重，令事主十分感動，直至他離開公司，上司都祝福他，更明言隨時歡迎他回來。

有打工仔在facebook專頁「奴工處」投稿，他表示，在舊公司曾經跟過一位上司，他入職時，上司已年過50歲，公司內算是高層，也是老闆看重的人。上司曾於英國留學，或許因此其衣著打扮都很紳士，而且對任何人都很有禮貌，從不擺款。

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有一次，事主突被上司召入房，對方很氣憤地責罵他一頓，但其實那件事並不是事主的錯，但他自問只是小薯，因此不敢出聲反駁，默默承受後就回到自己位。之後隔了半小時，上司再召他入房，當時他內心忐忑不安，以為要再被罵多一次。

沒想到，一入房上司就站起來，對他鞠躬道歉，並指自己發現原來那件事根本與事主無關，所以為鬧他而致歉。事主即時耍手表示不用介意，但上司仍請求他原諒，令事主十分感動，

第一次覺得小薯都會被高層尊重，同埋亦明白點解身邊有好多同事都話已經跟咗佢10幾年。

雖然舊公司的人工一般，但事主認為可以跟這位上司很榮幸，做了7年後他選擇出去闖，上司曾挽留他，但知他心意已決亦祝福他，又指如果他在外面做得不開心，可以隨時回去。之後，每當上司從同事口中知道他轉工，都會托同事問他會否回去，

因為價錢，所以我一直冇返去，但真心感激佢，令我知道我有個「娘家」。

帖文引來不少網民點讚及留言，不少人認為這位上司跟得過、「做咩職位好，都要先做好一個人，你前上司就做得好好喇」、「嘩，我相信呢種上司喺香港數埋唔夠20個」。

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責任編輯︰王明芳