【尖子透視】6年前來港入讀Band3中學 發奮讀書克服英文獲師薦直入嶺大

▲ 偉俊獲嶺南大學工商管理學士課程取錄。

應屆DSE考生的趙偉俊，比其他同學早在一個月前已獲大學通知提早取錄，一般人大概會認為他定是天資聰穎；但其實偉俊一路走來絕非容易，作為新移民生的他比其他人付出更多，初來港叩門升中時更差點沒書讀，與今天未放榜已被大學提早取錄的偉俊相比，可說是他從來沒想像過的成功。

面試屢碰壁仍不言棄

六年前，偉俊初初來港叩門升讀中學，由於英文能力較弱，與中一生水平有落差，在多次面試期間聽得最多的是：「你都係返去由小五讀起啦。」甚至有些學校連面試機會也不願意提供，讓偉俊的母親也開始擔心兒子或會跟不上中學的教學水平，曾一度勸兒子重讀。

但基於偉俊不希望與同學有太大年齡差距，加上不甘心被看低，因此仍堅持四出叩門。直到有一天，他終於收到了來自天主教慈幼會伍少梅中學的取錄通知。

獲伍少梅取錄 熱心老師助學英文

偉俊坦言，當時與母親對伍少梅中學的第一印象並非很好，認為學校「評價一般」，亦不清楚為何學校會肯取錄自己。而入學後的第一難關無非是面對猶如「大魔王」的英文科，偉俊表示，剛開始上課時經常聽不懂英文老師在說甚麼，覺得老師很嚴格；但當時的老師們亦對偉俊付出了十足的熱心及耐性，在他不明白時便會轉用中文解釋，亦願意利用課餘時間慢慢教他英文：「我有咩唔明就會落堂問，老師都好願意解答我。」直到中二、三才開始適應學習環境。

曾萌生輟學想法

在排除萬難下終於穩定起步，偉俊卻分享自己在中三那年，竟曾一度萌生輟學的想法。由於伍少梅中學的級別（banding）是屬於band 3，他當時認為學校的級別會影響前景，因此才產生了輟學的意願。

但在諮詢老師意見後，老師告訴他將來的出路與學校級別高低並沒有直接關係，主要還是要「靠自己」，向他解釋通常都會看重個人能力多於背景。偉俊明白箇中道理後也再沒考慮過輟學的事宜，繼續發奮讀書迎接高中的來臨。



升高中後重要心態轉變

得知出路與個人能力掛鉤，偉俊在升高中後更加積極培訓英語能力。瞭解自己不擅長閱讀英文，他平時會自覺地進行複習，閒時亦會閱讀英文報紙及書藉，每天背誦大量英文生字，連手機的系統語言也設定為英文，盡量讓自己浸淫於全英文的環境中；自覺英語能力有所提升，偉俊更主動參與以全英文進行及受眾為全港學生的課外活動，從中訓練會話能力及擴闊眼界。而偉俊高中選修科目是企業、會計與財務概論科及經濟科，他亦直言這兩科的基礎教差，但仍會盡力提升表現，備戰DSE。

放榜前直入嶺大：多謝李校長俾機會我

眼見偉俊進步顯著，伍少梅中學李建文校長推薦偉俊參加「學校推薦直接錄取計劃 （SNDAS）」，此計劃旨在為一些具有才華而未能在香港中學文憑考試獲全面評核的本地中六學生而設，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中六學生入讀心儀的大學課程。成功在放榜前收到嶺南大學工商管理學士課程的取錄通知，讓偉俊十分驚喜：

好多謝李校長俾機會我參加SNDAS，冇諗過真係會入到。

雖然已收到取錄通知，但偉俊仍對DSE放榜感到緊張，希望下足功夫及最有信心的英文科能獲取好成績。偉俊表示自己對培訓人員及管理工作較有興趣，未來從希望事人力資源管理，除了向學校從事相關行業的師兄「取經」外，亦有為升讀大學作準備，例如保持常看英文報紙的好習慣、預習未來學科會用到的詞彙等；他亦渴望將來可以在大學認識更多朋友，對大學生活相當憧憬。

回顧經歷過的一切，偉俊感慨道：「我好想多謝自己，好彩當初嘅我有堅持落去先會有今日。」另外，他亦對六年來幫助過他的老師們表示無言感激，全賴他們的鞭策及教導才能成就今天的自己。

他亦鼓勵學校的師弟們：「面對DSE最緊要係保持平常心，英文弱嘅就平時睇多啲英文書同報紙，都會好有幫助。」不是每個學生身處陌生環境仍能堅定地做好自己，一心朝目標進發，偉俊成功以身作則，為面對同樣處境的學生們打下一枝強心針。

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全文獲《黃巴士》授權轉載