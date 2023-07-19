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【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR重新出發　首與MIRROR同場預告將推新歌

娛樂 13:36 2023/07/19

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

變為7人女團的COLLAR有新搞作。

自蘇芷晴（So Ching）離隊後，COLLAR現剩下的成員為沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）。

今天（19日），COLLAR首度以7人組合亮相公開活動，並預告即將推出團綜節目及新歌《idc》。

【重新出發】So Ching退出COLLAR重返舞蹈老師崗位　蘇芷晴與朋友開班展笑容

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COLLAR與MIRROR同場

COLLAR今天與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）一同出席公開活動，兩團是繼去年MIRROR紅館演唱會意外後首度同場。

今年初，MIRROR和COLLAR均有出席由商台舉辦的年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，不過當時兩團未有同場出現。

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COLLAR有新搞作

今年5月，SoChing於IG宣有退出COLLAR，而同日COLLAR亦突然召開記者會談及最新動向，如今COLLAR變為7人女團。

重新出發的COLLAR將於本周五（21日）推出新歌《idc》，Candy和芯駖先後於IG叫粉絲競猜歌名的意思。

此外，COLLAR的最新團綜亦快將面世，相信粉絲也期待多時。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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