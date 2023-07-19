【女團COLLAR】So Ching退團後COLLAR重新出發　首與MIRROR同場預告將推新歌

▲ 變為7人女團的COLLAR有新搞作。

自蘇芷晴（So Ching）離隊後，COLLAR現剩下的成員為沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka）。

今天（19日），COLLAR首度以7人組合亮相公開活動，並預告即將推出團綜節目及新歌《idc》。

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COLLAR與MIRROR同場

COLLAR今天與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）一同出席公開活動，兩團是繼去年MIRROR紅館演唱會意外後首度同場。

今年初，MIRROR和COLLAR均有出席由商台舉辦的年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，不過當時兩團未有同場出現。

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COLLAR有新搞作

今年5月，SoChing於IG宣有退出COLLAR，而同日COLLAR亦突然召開記者會談及最新動向，如今COLLAR變為7人女團。

重新出發的COLLAR將於本周五（21日）推出新歌《idc》，Candy和芯駖先後於IG叫粉絲競猜歌名的意思。

此外，COLLAR的最新團綜亦快將面世，相信粉絲也期待多時。

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