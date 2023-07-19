【男士福音】紐約富人區潮興「陰莖注射」　泌尿科醫生：7.8萬療程可增長3厘米

▲ 紐約富人區潮興「陰莖注射」 泌尿科醫生：7.8萬療程可增長3厘米。

不少男士對「雄風」均有種情意結，有人更因此不惜花費昂貴金錢來完成夢想！美國有泌尿專科醫生便因此看中商機，不但於紐約的富人區開設診所，更為男性顧客提供「陰莖增長」療程，並指只需1萬美元（約7.8萬港元）便可將陰莖增長3厘米。

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據《紐約郵報》報道，紐約泌尿診所（NY Urology）創辦人David Shusterman表示，位於美國紐約州長島東端的漢普頓地區（The Hamptons），除了是知名度假勝地，亦是不少「泌尿科」診所的所在地，因為每年均會有不少男士專程來診所進行「陰莖增長」的療程。David解釋指，由於居於漢普頓地區的富人們，經常於自己的私人別墅中開泳池派對，因此不少男士均想成為「陰莖看起來最大的人」，從而令有關業務發展更為興盛，今年春天的「陰莖注射」預約更較往年大幅增加，大部分客人年齡集中於30至40歲。

David指，他從2018年便為顧客進行陰莖注射（Priapus Shot，P-Shot），原理是從當事人的手臂上抽取血液，接著分離出血液中的生長因子，再將生長因子注射回當事人的陰莖中。他指這方法能刺激陰莖血管的生長，

你的陰莖會更加飽滿，性方面的表現也會更好，通常可以增長約3.175厘米。

至於療程收費，David表示療程需要1個月內注射5次，每次30分鐘就會結束，並不會有太多副作用，而且費用大約1萬美元（約7.8萬港元），對不少富人只是九牛一毛。

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責任編輯：羅嘉欣