【奪命車禍】28歲新婚人妻慘被的士撞死　夫不忍妻飽受煎熬拔喉放手

▲ 28歲新婚人妻慘被的士撞死，夫不忍妻飽受煎熬拔喉放手。

台灣新北市6月27日發生一宗致命車禍。一名28歲的新婚人妻過斑馬線期間，突遭到一輛的士撞倒，並被捲入車底後送醫。女傷者留醫搶救多日後，情況仍未見好轉，丈夫不忍太太飽受煎熬，最終在7月4日選擇拔喉。死者丈夫事後接受當地媒體訪問時，稱肇事司機疑似為聽障人士，質疑為何可予以駕駛；同時又憶述與亡妻的點滴，不禁悲從中來。

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綜合台媒報道，死者丈夫蔡先生接受當地媒體訪問，表示與太太新婚約9個月，二人認識4年，在2022年結婚，並在今年3月剛到歐洲度蜜月，原計劃10年後能再度蜜月，如今卻盡化煙。

蔡先生指，自己與太太每天早晚見面，都會擁抱親吻，事發當日也不例外。在得悉噩耗時，嚇傻的成分居多。真的直到在深切治療病房中，看到妻子躺在病床上沒有反應，他才感覺到：

好像真的要失去她了。

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對於今次車禍，他亦有向媒體反映，表示肇事的69歲陳姓司機事後有入院向他致歉，更不斷哭訴「對不起」、「沒看到」，但他就留意到陳姓司機有戴著助聽器，質疑當局為何讓聽障者擁有駕駛權。

報道指出，28歲的女死者從事補教業，事發6月27日她出門上班，過斑馬線時遭的士撞倒，並被捲入車底，送院搶救並被確診為頭骨骨折、顱內出血。

經搶救8天後，丈夫蔡先生因不忍妻子飽受煎熬，醫生也告知復元機會渺茫，最終在7月4日下午決定為她拔喉，而蔡先生也在同一天晚上10時多報警，向陳姓司機提出過失致死罪上訴。

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責任編輯：羅嘉欣