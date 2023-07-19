【DSE放榜】DSE失手憑5萬元毅然創業　擁7間銀器店老闆︰成績不代表前程

▲ 26歲的李泇樑（Kenneth）創立Vinavast銀飾店，至今已有7間分店，並代理20個品牌，成績極佳。(湯致遠攝)

香港中學文憑考試（DSE）今天放榜，學生心情有喜亦有悲。9年前是DSE考生的李泇樑（Kenneth），因考試失手未能升讀香港的大學，於是創業開設Vinavast銀器店，至今已擁有7間分店。

筆者邀約他以過來人身份跟考生分享經驗，日理萬機的他一口答應，直言希望讓未能考獲佳績的學生發放正能量，他說︰「成績不代表前程，只要搵到自己喜歡的工作，並且全程投入，便一樣會發光發亮。」

今年只有26歲的他，便是成功的例子。

▲ 李泇樑（Kenneth）年紀輕輕已事業有成，不少人都很羨慕，他說︰「上帝俾機會給我，但同時亦取走我的一些東西。好似我沒有正常人的作息時間，以及同輩關係，因同年齡的人未必跟我啱傾，故此有時會有孤獨感。」(湯致遠攝)

擁有一副童顏的Kenneth，性格開朗，說話率直，笑言愛錢的性格，造就他踏上創業之路，他說︰「我自認貪慕虛榮，喜歡一切美麗的奢侈品，好似時裝及珠寶等，我有很強烈的慾望，希望可以擁有它們。」

並非出身富裕家庭，要獲得心頭愛惟有靠自己，他還要多得父母的另類理財教育，驅使他中學時已要賺錢養自己。「當時我每周交通費要300元，但爸爸只俾我200元，餘下的100元就要自己想辧法。」

當時他熱愛日本潮物，不時上網閱讀新資訊，於是便開始炒賣及代購潮流產品，每次交易約賺幾百元。

收入可補胋生活費，但他仍不斷想其他賺錢大計，當時香港流行玩War Game，於是他想到組團抽佣。「我打電話去War Game場，跟老闆提出合作，我每帶一個客人來可以得到30元，於是我在網上招攬參加者，反應相當不錯。」

▲ 17歲時他獨自到日本跟鷲見太郎創辦人傾談合作事宜，最終亦能成功。(被訪者提供)

Kenneth的賺錢大計，平均每周約賺四至五千元，他便開始買名牌。「當時我用Gucci皮帶返學，用價值8千元的Visvim名牌袋當書包，扮到好似一個潮童。」

學校成績一般的他，2014年考DSE成績僅僅合格，當時他自言未有人生目標，純粹以「人讀大學我讀大學」的心態繼續升學，但因成績卻未能在港讀大學，於是他便往台灣升學，不過在當地短短7天便返回香港。「第一日我入住宿舍，當晚沖涼後返回房間，發現有個同學想撬開我的行李箱偷嘢，當時人生異鄉，我驚到整晚都不敢瞓，後來過了幾天的大學生活，發覺並不適合我，故決定回港。」

5萬元創業做代理

做不成大學生，Kenneth便在I.T時裝店做售貨員，表現突出。「第一個星期工作，我已成為公司第二名銷售額最高的售貨員。」雖然起步不俗，但他自言一直想創業，於是17歲時開設Vinavast銀飾代理店。

為了打響頭炮，他膽粗粗主動向日本銀飾品牌——鷲見太郎傾談合作。「當時這品牌在香港沒有知名度，但我在網上見到設計師的產品，覺得這麼美麗的銀飾為何不出名呢？於是我便向品牌負責人發出多封電郵，希望做品牌的香港代理，後來負責人願意見我，我開心得立即飛到日本，大家傾談後覺得雙方理念相同，當時我把全副身家5萬元作投資額。」

▲ Kenneth 把日本的鷲見太郎的銀飾引入香港，並成功打響名堂。(湯致遠攝)

由於當時他未有實體店，便把銀飾放在朋友舖頭寄賣。由於品牌缺乏知名度，雖然不停在網上作宣傳，但仍乏人問津，Kenneth自言當時在舖頭悶到發呆，天天用手機看《龍珠》卡通消磨時間，一直看到一千集。不只產品滯消，更被網民留言攻擊。「有個網民質疑產品抄襲其他牌子，有的留言更矛頭指向我，認為我只有17歲憑甚麼能當上代理。」

他直言當時意志消沉，幸得一位顧客上門支持。「這位客人很有正義感，認為網民說話太過分，於是購買一些銀器以行動支持我。」Kenneth自言多得這位客人，令他可以堅持下去。

Kenneth的眼光果然無錯，品牌慢慢建立口碑，1年後鷲見太郎終於打出名堂，成為不少潮人的恩物。當時他一個月入一次貨，很快便售罄。

這時他想不能一個品牌走天涯，於是他開始聯絡其他外國的知名品牌，包括美國神級銀器品牌LONE ONES及Bill Wall Leather。「當時我越洋打電話俾LONE ONES負責人，我坦言自己資金不多，但很希望可以合作。負責人說自己當年也是年輕創業，我就像他從前充滿幹勁，於是答應先合作半年，但要投入40萬元資金，由於機會難逢，我便向家人借錢，最終雙方成功合作。」

▲ Kenneth 17歲創立的Vinavast品牌，現已擁有7間分店。(湯致遠攝)

當時只有18歲的他，便已成為三大品牌的香港代理，現在已增加至20個品牌，並擁有7間Vinavast實體店，香港及澳門分別有3間，台灣則有一間，究竟甚麼是他的成功之道。「人要有夢想，知道自己喜歡甚麼，便要勇往直前，期間會享受當中過程，自然會把整件事做得好，就好像我很喜歡銀器的奢侈品，便不斷積極發展擴充版圖。」

考生盡早尋找人生目標

生意發展看似順風順水，但他自言創業期間面對不少困難。「我曾試過引入意大利時裝，可惜反應欠理想，最後惟有結束。疫情下亦曾經開餐廳，半年便要止蝕離場。」

由於Kenneth年紀輕輕已創出一番事業，故經常成為網民的討論目標。「最記得有個網民話我姓李，是富商李嘉誠的親戚，甚至有網民話我家開金礦，含住金鎖匙出世的富二代。還有當年我在澳門開分店，有網民話我是澳門何氏家族的成員，講到似模似樣。對於這些流言蜚語，我只是一笑置之。」

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他直言自己面對失敗及挑選一直勇於面對，對於今年成績未如理想的DSE考生，他便多加鼓勵。「其實成績不能代表前途，有些讀書好叻的人，畢業後可能未必接受到社會的運作，一直找不到一份理想工作。我覺得如果考生成績未能報讀香港的大學，不妨出來社會工作，盡早尋找人生目標，做自己喜歡做的職業，如果想做時裝設計師，可先到時裝店做裁縫；喜歡做廚師不一定要讀藍帶，可以到餐廳工作，只要做自己喜歡的工作必定會投入，總會在行業內發光發亮。」

記者：招美寶